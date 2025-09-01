Уряд змінив порядок надання статусу дитини, постраждалої від війни

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Відтепер статус можна отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення або виявлення дитини місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Також розширили перелік підстав для надання статусу. Зокрема, додали:

депортацію або примусове переміщення;

загибель або зникнення батьків (чи одного з них) через війну;

інші випадки позбавлення дитини батьківського піклування внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

"Наразі статус постраждалих від війни мають вже понад 412 тисяч дітей, але це не остаточна цифра. Понад мільйон дітей були змушені тікати від війни, тисячі пережили втрати та травми", – розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкти, що усувають колізії в отриманні статусу дітей, які постраждали від війни.