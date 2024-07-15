Тири, дрони й турнікети: уряд виділив 1,65 млрд грн на обладнання для дисципліни "Захист України"

Уряд виділив 1,65 млрд грн на закупівлю обладнання для предмета "Захист України"

Уряд виділив 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання для викладання оновленого курсу "Захист України".

Зокрема, йдеться про техніку для навчання управління дронами, стрільби й тактичної медицини, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для нової програми "Захист Вітчизни" у містах створять навчальні осередки. Один буде розрахований на 5-10 шкіл чи на громаду.

Для їхнього облаштування через Prozorro Market планують закупити таку техніку:

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети.

"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", – зазначив Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з вересня дисципліну "Захист України" викладатимуть за новою програмою. Вона складатиметься з 6 модулів, серед яких – домедична допомога з елементами тактичної медицини, топографія, тактика, інженерія.

Нещодавно Міністерство освіти і науки закінчило першу хвилю підготовки тренерів, які ознайомлюватимуть шкільних вчителів з особливостями оновленого предмета "Захист України".

Також стало відомо, що бійці 12 бригади Національної гвардії України "Азов" долучилися до оновлення курсу "Захист України". Вони готують майбутніх тренерів, які передаватимуть знання учителям.