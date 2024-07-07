В українських школах з'являться "Уроки щастя": чого там навчатимуть

Після адаптації курс запровадять у школах з вересня 2024 року

З вересня українським школярам викладатимуть курс соціально-емоційного навчання "Уроки щастя".

За словами першої леді Олени Зеленської, "Уроки щастя" – це українська адаптація американського курсу Well Being, що враховує українські реалії.

Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити "щасливе, змістовне та плідне життя".

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Курс навчає:

будувати стосунки з людьми;

творчості і вміння бути творцем свого життя;

"людинознавства" – розуміння того, що означає бути людиною;

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрості і вміння осмислювати життя та досвід;

цінностей життя;

емоційної компетентності – важливості емпатії, емоційного інтелекту, вміння розуміти емоційні потреби;

ментального здоров’я та способів дбати про нього.

Перша леді поділилася сторінками американської версії уроків, на яких в доступній для сприйняття дітей формі пояснюють, що таке гарне фізичне, емоційне та ментальне самопочуття. Також автори діляться порадами щодо того, як упоратися зі страхами та змінами в житті та інше.

Олена Зеленська/Telegram Олена Зеленська/Telegram Олена Зеленська/Telegram

"Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я", – пояснила Олена Зеленська.

Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року. До того часу його зміст мають адаптувати до особливостей українських дітей та їхніх потреб.

Нагадаємо, у травні 2024 року Міністерство освіти і науки повністю переписало програму дисципліни "Захист України". За новою програмою школярі, ймовірно, навчатимуться вже з вересня.

Для передання актуальних знань шкільним учителям організували підготовку тренерів з дисципліни.