В українських школах з'являться "Уроки щастя": чого там навчатимуть
З вересня українським школярам викладатимуть курс соціально-емоційного навчання "Уроки щастя".
За словами першої леді Олени Зеленської, "Уроки щастя" – це українська адаптація американського курсу Well Being, що враховує українські реалії.
Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити "щасливе, змістовне та плідне життя".
Курс навчає:
- будувати стосунки з людьми;
- творчості і вміння бути творцем свого життя;
- "людинознавства" – розуміння того, що означає бути людиною;
- уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- мудрості і вміння осмислювати життя та досвід;
- цінностей життя;
- емоційної компетентності – важливості емпатії, емоційного інтелекту, вміння розуміти емоційні потреби;
- ментального здоров’я та способів дбати про нього.
Перша леді поділилася сторінками американської версії уроків, на яких в доступній для сприйняття дітей формі пояснюють, що таке гарне фізичне, емоційне та ментальне самопочуття. Також автори діляться порадами щодо того, як упоратися зі страхами та змінами в житті та інше.
"Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я", – пояснила Олена Зеленська.
Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року. До того часу його зміст мають адаптувати до особливостей українських дітей та їхніх потреб.
Нагадаємо, у травні 2024 року Міністерство освіти і науки повністю переписало програму дисципліни "Захист України". За новою програмою школярі, ймовірно, навчатимуться вже з вересня.
Для передання актуальних знань шкільним учителям організували підготовку тренерів з дисципліни.