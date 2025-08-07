Уряд затвердив черговий розподіл субвенції на модернізацію харчоблоків у школах і військових ліцеях
Кабінет міністрів затвердив черговий розподіл субвенції на модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Цьогоріч загальний обсяг фінансування становить 960 млн грн.
У межах п’ятого етапу розподілу коштів виділено понад 114 мільйонів гривень на реалізацію 11 проєктів, які були відібрані на конкурсній основі.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Фінансування спрямоване на придбання сучасного обладнання, реконструкцію та капітальний ремонт їдалень у закладах загальної середньої освіти, зокрема у військових і військово-спортивних ліцеях, а також у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Проєкти обиралися на конкурсній основі через електронну екосистему DREAM. Ця платформа забезпечила процес подання заявок та автоматичне формування рейтингу за бальною системою, що враховує пріоритетність кожного з проєктів.
Оцінювання відповідності заявок критеріям здійснювала комісія Міністерства освіти і науки за участі незалежних експертів, представників обласних військових адміністрацій і територіальних громад.
Відбір проєктів триває, і взяти участь у ньому можуть:
- військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;
- школи з кількістю учнів понад 200 (або понад 100, якщо заклад єдиний у громаді);
- заклади з очною або змішаною формою навчання, які мають укриття або планують облаштувати їх до кінця року.
Учасники повинні мати повний пакет проєктної документації, технічну готовність до логістики за моделлю "опорна кухня", а також гарантувати співфінансування з місцевих бюджетів. Детальніше про умови можна прочитати тут.
Раніше уряд затвердив розподіл субвенції на облаштування 60 укриттів у школах.