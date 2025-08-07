Уряд затвердив черговий розподіл субвенції на модернізацію харчоблоків у школах і військових ліцеях

Кабінет міністрів затвердив черговий розподіл субвенції на модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Цьогоріч загальний обсяг фінансування становить 960 млн грн.

У межах п’ятого етапу розподілу коштів виділено понад 114 мільйонів гривень на реалізацію 11 проєктів, які були відібрані на конкурсній основі.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Фінансування спрямоване на придбання сучасного обладнання, реконструкцію та капітальний ремонт їдалень у закладах загальної середньої освіти, зокрема у військових і військово-спортивних ліцеях, а також у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Проєкти обиралися на конкурсній основі через електронну екосистему DREAM. Ця платформа забезпечила процес подання заявок та автоматичне формування рейтингу за бальною системою, що враховує пріоритетність кожного з проєктів.

Оцінювання відповідності заявок критеріям здійснювала комісія Міністерства освіти і науки за участі незалежних експертів, представників обласних військових адміністрацій і територіальних громад.

Відбір проєктів триває, і взяти участь у ньому можуть:

військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

школи з кількістю учнів понад 200 (або понад 100, якщо заклад єдиний у громаді);

заклади з очною або змішаною формою навчання, які мають укриття або планують облаштувати їх до кінця року.

Учасники повинні мати повний пакет проєктної документації, технічну готовність до логістики за моделлю "опорна кухня", а також гарантувати співфінансування з місцевих бюджетів. Детальніше про умови можна прочитати тут.

Раніше уряд затвердив розподіл субвенції на облаштування 60 укриттів у школах.