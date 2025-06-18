Кабмін розподілив другу частину субвенції для облаштування STEM-кабінетів у школах
Кабінет Міністрів схвалив розподіл другої частини субвенції на обладнання кабінетів у межах реформи старшої школи "Профільна".
118,89 мільйона гривень зможуть витратити на обладнання, меблі та техніку в приміщеннях для занять з біології, фізики, хімії, географії, математики та у STEM-лабораторіях.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
"Акцент у використанні субвенції буде зроблено на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти — STEM-кластеру.
Йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а про комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі. Це передбачає не лише оснащення кабінетів сучасним обладнанням, а й ремонт приміщень", – додали у відомстві.
При призначенні фінансування серед вимог до шкіл були:
- очна або змішана форми навчання;
- забезпечення профільної середньої освіти у 2027-2028 навчальному році;
- наявність щонайменше 60 учнів (станом на 1 січня 2025 року) на паралелі 7 класів, або забезпечення освітнього процесу лише у 8-11, 9-11, 10-11 класах, або заклад у 2027-2028 роках буде єдиним для профільної середньої освіти в територіальній громаді;
- забезпечення підвезення учнів шкільним автобусом (для закладів у сільській місцевості).
Які школи отримають кошти?
Вінницька область:
- Ліцей №1 міста Могилів-Подільський;
- Жмеринський ліцей №4;
- Вінницький ліцей №35;
- Іллінецький ліцей №2;
- Ліцей №4 Ладижинської міської ради;
- Ліцей №3 міста Хмільник.
Закарпатська область:
- Ужгородський ліцей імені Т. Г. Шевченка;
- Тячівський ліцей №1;
- Мукачівський ліцей;
- Лазещинський заклад загальної середньої освіти;
- Іршавський ліцей.
Івано-Франківська область:
- Ліцей імені Романа Шухевича в Івано-Франківську;
- Тисменицький ліцей;
- Богородчанський ліцей №1;
- Надвірнянський ліцей №1 імені В. М. Чорновола.
Кіровоградська область:
- Смолінський ліцей №2;
- Ліцей "Перспектива" у Світловодську.
Київська область:
- Калинівський академічний ліцей-освітній центр.
Львівська область:
- Давидівський ліцей імені Т. Г. Шевченка;
- Золочівський ліцей.
Полтавська область:
- Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені І. П. Котляревського.
Черкаська область:
- Жашківський ліцей №1.
Чернівецька область:
- Шировецьккий ліцей;
- Новодністровський заклад загальної середньої освіти;
- Чернівецький ліцей №18;
- Хотинський опорний академічний ліцей;
- Сторожинецький ліцей;
- Красноїльський ліцей імені Алєксандру Ілскі.
Нагадаємо, під час першого розподілу субвенції уряд виділив для українських шкіл 369 мільйонів гривень.