Кабмін розподілив другу частину субвенції для облаштування STEM-кабінетів у школах

Кошти виділили для придбання обладнання, техніки та меблів у кабінети

Кабінет Міністрів схвалив розподіл другої частини субвенції на обладнання кабінетів у межах реформи старшої школи "Профільна".

118,89 мільйона гривень зможуть витратити на обладнання, меблі та техніку в приміщеннях для занять з біології, фізики, хімії, географії, математики та у STEM-лабораторіях.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

"Акцент у використанні субвенції буде зроблено на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти — STEM-кластеру.

Йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а про комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі. Це передбачає не лише оснащення кабінетів сучасним обладнанням, а й ремонт приміщень", – додали у відомстві.

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При призначенні фінансування серед вимог до шкіл були:

очна або змішана форми навчання;

забезпечення профільної середньої освіти у 2027-2028 навчальному році;

наявність щонайменше 60 учнів (станом на 1 січня 2025 року) на паралелі 7 класів, або забезпечення освітнього процесу лише у 8-11, 9-11, 10-11 класах, або заклад у 2027-2028 роках буде єдиним для профільної середньої освіти в територіальній громаді;

забезпечення підвезення учнів шкільним автобусом (для закладів у сільській місцевості).

Які школи отримають кошти?

Вінницька область:

Ліцей №1 міста Могилів-Подільський;

Жмеринський ліцей №4;

Вінницький ліцей №35;

Іллінецький ліцей №2;

Ліцей №4 Ладижинської міської ради;

Ліцей №3 міста Хмільник.

Закарпатська область:

Ужгородський ліцей імені Т. Г. Шевченка;

Тячівський ліцей №1;

Мукачівський ліцей;

Лазещинський заклад загальної середньої освіти;

Іршавський ліцей.

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Івано-Франківська область:

Ліцей імені Романа Шухевича в Івано-Франківську;

Тисменицький ліцей;

Богородчанський ліцей №1;

Надвірнянський ліцей №1 імені В. М. Чорновола.

Кіровоградська область:

Смолінський ліцей №2;

Ліцей "Перспектива" у Світловодську.

Київська область:

Калинівський академічний ліцей-освітній центр.

Львівська область:

Давидівський ліцей імені Т. Г. Шевченка;

Золочівський ліцей.

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Полтавська область:

Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені І. П. Котляревського.

Черкаська область:

Жашківський ліцей №1.

Чернівецька область:

Шировецьккий ліцей;

Новодністровський заклад загальної середньої освіти;

Чернівецький ліцей №18;

Хотинський опорний академічний ліцей;

Сторожинецький ліцей;

Красноїльський ліцей імені Алєксандру Ілскі.

Нагадаємо, під час першого розподілу субвенції уряд виділив для українських шкіл 369 мільйонів гривень.