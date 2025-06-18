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Кабмін розподілив другу частину субвенції для облаштування STEM-кабінетів у школах

Анна Коваленко — 18 червня, 19:01
Кабмін розподілив другу частину субвенції для облаштування STEM-кабінетів у школах
Кошти виділили для придбання обладнання, техніки та меблів у кабінети
Фото: IgorVetushko/DepositPhotos

Кабінет Міністрів схвалив розподіл другої частини субвенції на обладнання кабінетів у межах реформи старшої школи "Профільна".

118,89 мільйона гривень зможуть витратити на обладнання, меблі та техніку в приміщеннях для занять з біології, фізики, хімії, географії, математики та у STEM-лабораторіях.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

"Акцент у використанні субвенції буде зроблено на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти — STEM-кластеру.

Йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а про комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі. Це передбачає не лише оснащення кабінетів сучасним обладнанням, а й ремонт приміщень", – додали у відомстві.

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При призначенні фінансування серед вимог до шкіл були:

  • очна або змішана форми навчання;
  • забезпечення профільної середньої освіти у 2027-2028 навчальному році;
  • наявність щонайменше 60 учнів (станом на 1 січня 2025 року) на паралелі 7 класів, або забезпечення освітнього процесу лише у 8-11, 9-11, 10-11 класах, або заклад у 2027-2028 роках буде єдиним для профільної середньої освіти в територіальній громаді;
  • забезпечення підвезення учнів шкільним автобусом (для закладів у сільській місцевості).

Які школи отримають кошти?

Вінницька область:
  • Ліцей №1 міста Могилів-Подільський;
  • Жмеринський ліцей №4;
  • Вінницький ліцей №35;
  • Іллінецький ліцей №2;
  • Ліцей №4 Ладижинської міської ради;
  • Ліцей №3 міста Хмільник.
Закарпатська область:
  • Ужгородський ліцей імені Т. Г. Шевченка;
  • Тячівський ліцей №1;
  • Мукачівський ліцей;
  • Лазещинський заклад загальної середньої освіти;
  • Іршавський ліцей.
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Івано-Франківська область:
  • Ліцей імені Романа Шухевича в Івано-Франківську;
  • Тисменицький ліцей;
  • Богородчанський ліцей №1;
  • Надвірнянський ліцей №1 імені В. М. Чорновола.
Кіровоградська область:
  • Смолінський ліцей №2;
  • Ліцей "Перспектива" у Світловодську.
Київська область:
  • Калинівський академічний ліцей-освітній центр.
Львівська область:
  • Давидівський ліцей імені Т. Г. Шевченка;
  • Золочівський ліцей.
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Полтавська область:
  • Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені І. П. Котляревського.
Черкаська область:
  • Жашківський ліцей №1.
Чернівецька область:
  • Шировецьккий ліцей;
  • Новодністровський заклад загальної середньої освіти;
  • Чернівецький ліцей №18;
  • Хотинський опорний академічний ліцей;
  • Сторожинецький ліцей;
  • Красноїльський ліцей імені Алєксандру Ілскі.

Нагадаємо, під час першого розподілу субвенції уряд виділив для українських шкіл 369 мільйонів гривень.

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