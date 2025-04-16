Фахівці з супроводу та орієнтування в просторі: уряд розширив перелік послуг для ветеранів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволить залучати до роботи з ветеранами та учасниками бойових дій нові категорії спеціалістів. Йдеться про фахівців з орієнтування в просторі та фахівців із супроводу.

Отримати їхню допомогу під час перебування у медичних закладах зможуть не лише ветерани та військові, а й члени їхніх родин, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також родини зниклих безвісти й загиблих.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Фахівці з орієнтування в просторі допомагатимуть людям, які втратили зір внаслідок війни, опановувати навички самостійного пересування, адаптації до нових умов життя, а також підтримуватимуть контакт із родиною пацієнта для більш ефективного процесу адаптації.

Фахівці із супроводу працюватимуть із ветеранами та демобілізованими з перших днів їхнього перебування в лікарнях або на реабілітації. Вони допомагатимуть орієнтуватися у нових життєвих обставинах, консультуватимуть щодо медичних послуг, оформлення документів, супроводжуватимуть у держустановах, а також надаватимуть емоційну та психологічну підтримку.

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"Наша мета – створити для ветеранів і їхніх родин зрозумілу, доступну й дієву систему підтримки. Залучення фахівців із супроводу й орієнтування – це черговий крок до того, щоб така підтримка була справді відчутною: щодня, у простих, але важливих речах. Це – про турботу, гідність і повагу до тих, хто захищав країну", – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Раніше у "Дії" запустили нові сервіси для військових і родин загиблих захисників.