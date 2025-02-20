У "Дії" запустили нові сервіси для військових і родин загиблих захисників: як ними скористатися

Послуги також можна отримати в найближчому ЦНАПі

На порталі "Дія" з'явилася функція отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї померлого захисника.

Про появу нової електронної послуги розповіли Міністерство цифрової політики, Міністерство у справах ветеранів та віцепремє'р міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відтепер ветерани та родичі військових для отримання цих статусів не мають обов'язково відвідувати державні установи та стояти в чергах.

Що потрібно для подачі на ОІВВ?

Статус людини з інвалідністю внаслідок війни надають учасникам бойових дій, які мають довідку про інвалідність від МСЕК або новоствореної експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Відтак, щоб податися на статус ОІВВ, потрібно документально підтвердили участь у бойових діях і статус інвалідності.

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Хто може отримати статус члена сім'ї загиблого?

Заяву на цей статус можуть подати члени родини загиблих захисників чи захисниць, зокрема:

чоловік/дружина, які мають актовий запис про шлюб;

діти (які не мають сім'ї, втратили обох батьків або отримали інвалідність до повноліття);

батьки за наявності свідоцтва про народження.

Для отримання статусу ЧСЗ потрібно мати довідку про участь загиблого чи загиблої в бойових діях та їхнє свідоцтво про смерть.

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Як працюють електронні послуги?

Щоб отримати статус, ветерану або членам родини загиблого слід подати заявку на порталі "Дія".

Якщо необхідні документи ж в електронних реєстрах, вони автоматично "підтягнуться". Також їх можна додати самостійно в електронному чи паперовому вигляді.

Надалі варто слідкувати за статусом заявки в особистому кабінеті.

Крім того, сервіси доступні офлайн – подати документи на отримання статусу ОІВВ та ЧСЗ можна в найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі).

"Послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними, і цифровізувати цей процес – головне завдання", – вважає Михайло Федоров.

Раніше ми розповідали, як сім'ям загиблих військових та пораненим захисникам отримати виплати від держави.