Для ветеранів розширять перелік безоплатних медпослуг: уряд схвалив новий проєкт

Уряд ухвалив постанову, що передбачає реалізацію у 2025 році експериментального проєкту з надання ветеранам розширених послуг первинної медичної допомоги. У переліку – додаткові обстеження, реабілітаційні заходи та психологічна підтримка.

Про це повідомляють постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Мінветеранів та МОЗ.

Проєкт спрямований на надання безоплатних медичних послуг ветеранам війни, які брали участь у бойових діях або мають інвалідність внаслідок війни.

Розширені послуги з первинної медичної допомоги надаватимуть безкоштовно у медичних закладах будь-якої форми власності, які мають ліцензію на медичну практику та уклали договір з НСЗУ для надання таких послуг.

Учасниками проєкту можуть бути комунальні лікарні, приватні клініки та лікарі-ФОПи.

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Що зміниться для ветеранів?

Учасники бойових дій, звільнені з військової служби, а також люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати такі безоплатні медичні послуги:

складання індивідуального плану спостереження та лікування згідно з потребами ветерана;

розширений скринінг на стани, що виникли через наслідки бойових дій;

психологічна допомога;

лікування хронічних захворювань і наслідків бойових травм;

реабілітаційні заходи для відновлення після травм і захворювань;

лікування захворювань і травм опорно-рухової системи, таких як артрит, артроз і хвороби суглобів.

Як отримати безоплатні медичні послуги?

Для отримання розширених послуг ветеранам необхідно підписати декларацію з сімейним лікарем або звернутися до лікаря, з яким вже підписано декларацію.

Крім того, слід надати документи, як-от:

заява на отримання послуг (особисто або через законного представника);

документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП).

Проєкт стартує в березні 2025 року. Коли всі механізми будуть налаштовані, ветерани будуть поінформовані і запрошені звертатися до своїх сімейних лікарів для отримання послуг.

Раніше ми повідомляли, що на порталі "Дія" розпочали бета-тестування нових електронних послуг для ветеранів і родин загиблих.