Медикині та фармацевтки мають стати на облік у ТЦК: без військового квитка їх не братимуть на роботу

Уряд вніс зміни до військового обліку жінок медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Вони мають стати на облік, якщо бажають працювати далі, повідомляє "Судово-юридична газета".

За законом, українки віком від 18 до 60 років, які здобули освіту за медичними спеціальностями, мають стояти на військовому обліку.

Однак раніше ця норма працювала не досконало і жінки цих спеціальностей, які не перебували на військовому обліку, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.

Така норма мала діяти до кінця 2026 року, але постановою від 16 травня Кабінет Міністрів її усунув.

Тому тепер усі працевлаштовані медикині та фармацевтки, щоб продовжити працювати, мають стати на військовий облік. Про тих жінок, які на ньому не перебувають, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повинні повідомляти до ТЦК.

Непрацевлаштовані медикині та фармацевтки мають самостійно прибути до ТЦК та стати на облік.

Жінок, які мають професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, і є придатними до служби, можуть призвати лише в добровільному порядку.

Нагадаємо, раніше експерт пояснював, коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК.