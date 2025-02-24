В Афганістані таліби затримали подружжя з Британії, яке створювало освітні проєкти

В Афганістані заарештували подружжя з Британії, які створювали освітні проєкти

В Афганістані таліби заарештували британське подружжя 79-річного Пітера та 75-річної Барбі Рейнольдсів нібито за те, що вони "навчали матерів виховувати дітей".

Їх затримали 1 лютого, коли чоловік з дружиною поверталися додому в одному з найбільших міст центрального Афганістану Баміані, пише The Guardian.

Пара роками керувала освітніми проєктами в школах Афганістану. У межах одного зі своїх проєктів подружжя навчало матерів вихованню дітей.

Після того, як таліби захопили владу у 2021 році, більшість людей, з якими працювали Рейнольдси, покинули Афганістан, однак вони вирішили залишитися в країні.

Перші три дні після арешту літнє подружжя підтримувало зв’язок зі своїми дітьми, надсилаючи їм текстові повідомлення. У них британці стверджували, що їх утримує Міністерство внутрішніх справ і з ними все гаразд.

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Згодом надходження повідомлень припинилося. Відтоді Барбі та Пітер не виходили на зв’язок.

"Моїй матері 75, а батькові майже 80, і [йому] потрібні ліки для серця після мікроінсульту. Вони просто намагалися допомогти країні, яку любили. Думка, що їх утримують, тому що навчали матерів з дітьми, є обурливою", – розповіла донька подружжя Сара Ентвістл.

Разом зі своїми трьома братами Сара написала відкритого листа до керівництва Талібану, благаючи звільнити їхніх батьків, щоб ті "могли продовжити свою роботу в школах", і щоб їм надали подвійне громадянство.

"Ми не розуміємо причин їхнього арешту. Наші батьки постійно висловлювали свою відданість Афганістану, заявляючи, що вони скоріше пожертвують своїм життям, ніж стануть частиною переговорів про викуп або будуть обміняні", – йдеться у листі дітей.

Відомо, що пара познайомилася в Університеті Бата і одружилася в Кабулі в 1970 році, адже вони обоє полюбили Афганістан. Барбі стала першою жінкою, яка за свою освітню діяльність отримала подяку від талібів.

З 2009 року подружжя запустило освітні проєкти в п’яти школах Кабула та один – у Баміані.

"Лідери Талібану були настільки вражені і натхненні програмами, які пропонували мама і тато, що сказали, що хотіли б запровадити їх у кожній провінції Афганістану.

Вони ретельно дотримувалися правил", – зазначила донька Пітера та Барбі Рейнольдсів Сара Ентвістл.

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