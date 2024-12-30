Талібан заборонив вікна, які виходять на колодязі, кухні та інші "місця з жінками"

Радикальний ісламістський рух "Талібан", що править в Афганістані, видав наказ про заборону зведення будинків із вікнами, які виходили б на місця, де бувають афганські жінки.

Уже наявні вікна повинні бути заблоковані, "щоб запобігти непристойним діям".

Відповідний наказ лідера "Талібану" опублікував його прессекретар Забіхулла Муджахід, повідомляють французький сайт france24 та пакистанський The Diplomatic Insight.

Усі нові будівлі не повинні мати вікон, через які можна побачити подвір'я, кухню, колодязь сусіда та інші місця, які зазвичай використовують жінки.

"Вигляд жінок, які працюють на кухні, у дворі або набирають воду з колодязя, може призвести до непристойних дій", – йдеться в указі.

РЕКЛАМА:

Муніципальна влада та інші відомства повинні будуть стежити за будівництвами, щоб переконатися, що з будинків не видно сусідської території.

Якщо ж у будинках вже є такі вікна, власникам накажуть побудувати стіну або закрити їх, "щоб уникнути незручностей для сусідів".

Також таліби заборонили жінкам працювати у національних чи іноземних громадських організаціях та заявили, що закриють всі організації, де працевлаштовані жінки, пише The Times of Israel.

Раніше афганським жінкам вже було заборонено:

розмовляти, сміятися й молитися на публіці;

відвідувати парки;

дивитися на чоловіків, які не є родичами;

здобувати освіту після 6 класу школи, зокрема відвідувати медичні та акушерські курси;

займатися бойовими мистецтвами;

ходити до салонів краси;

подорожувати без супроводу родича-чоловіка;

працювати (зокрема у неурядових організаціях) тощо.

Нагадаємо, наприкінці серпня "Талібан" запровадив новий релігійний кодекс, який посилює репресії жінок та вкотре розширює перелік заборон.

Зокрема, жінкам в Афганістані заборонили розмовляти у громадських місцях, щоб їхні голоси не було чути надворі; читати Коран у публічних місцях; а також дивитися на чоловіків, що не входять до кола родичів.

Євросоюз засудив нові заборони "Талібану", а головний дипломат ЄС констатував, що нове законодавство позбавляє афганських жінок фундаментальних прав.