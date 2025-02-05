Таліби призупинили роботу радіостанції для жінок в Афганістані та затримали її працівників

Таліби, які захопили владу в Афганістані, призупинили роботу радіостанції, яка транслювала освітні програми для жінок. Рішення мотивували нібито численними порушеннями.

Перед тим на радіостанції Radio Begum провели обшуки, повідомляє France 24.

У Міністерстві інформації та культури Афганістану заявили, що призупинили роботу радіостанції в Кабулі через "множинні порушення", які виявили під час обшуку місцевих ЗМІ.

"Через порушення політики мовлення та неналежне використання ліцензії радіостанцію сьогодні призупинили, щоб уважно оцінити відповідні документи та прийняти остаточне рішення. Крім численних порушень, станція поширювала матеріали і програми закордонних телеканалів", – йдеться в повідомленні талібів.

Представники радіостанції заявили, що влада Афганістану під час рейду вилучила комп'ютери, жорсткі диски та телефони. Крім того, таліби нібито затримали двох співробітників, які "не займають жодної вищої керівної посади".

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У компанії звернулися до афганської влади з проханням "подбати та якомога швидше звільнити" своїх колег. Там стверджують, що ніколи раніше не брали участі в жодній формі політичної діяльності та були "відданими служінню афганського народу, зокрема афганським жінкам".

Від інших деталей Radio Begum утрималися, пояснивши це побоюванням за безпеку співробітників.

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Що відомо про Radio Begum?

Радіостанція Radio Begum розпочала роботу 8 березня, в Міжнародний жіночий день, у 2021 році. Це сталося за п'ять місяців до того, як "Талібан" захопив владу та почав впроваджувати суворе дотримання ісламського права.

Відтоді таліби наклали широкі обмеження на жінок, що сприяло їхньому витісненню із суспільного життя за допомогою вимогливих правих, які в ООН назвали "гендерним апартеїдом".

Наразі в Афганістані жінки не можуть вчитися в середній школі та закладах вищої освіти. Також для них існує обмеження щодо окремих видів зайнятості.

Якщо афганки з'являються на місцевих телеканалах, то мають майже повністю закривати своє тіло – видимими лишаються хіба очі та долоні. Крім того, багато радіостанцій припинили трансляцію жіночих голосів.

Натомість співробітники радіостанції Radio Begum транслювали програми для жінок, зокрема освітні шоу, читання книг і консультації за телефоном.

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У 2024 році засновник станції Хаміда Аман також запустив супутникову телестанцію, яка поширювала паризькі навчальні шоу, які охоплювали освітні програми Афганістану.

Завдяки ним та ще тисячам відеороликів на вебсайті, жінки могли продовжувати навчання.

Нагадаємо, раніше "Талібан" заборонив зводити будинки із вікна, які виходитимуть на місця ймовірного перебування афганок.