В Англії вилупилося "найнебезпечніше пташеня у світі": у чому його особливість

В англійському парку птахів Birdland вилупилося пташеня південного казуара – одного з найбільших і найгрізніших птахів у світі, які не літають.

Це – важлива подія для парку, адже тут намагалися розводити південних казуарів протягом 25 років, повідомляє The Telegraph.

Цей вид птахів вважають одним із найбільш небезпечних – він має гострі кігті завдовжки 10 сантиметрів, що нагадують кинджал, та сильні лапи. Окрім того, птах поводиться агресивно, коли йому загрожує небезпека. Відомо навіть про їхні напади на людей.

"Новонароджене" пташеня лише четверте, що вилупилося в Європі у 2024 році.

Батьки маленького південного казуара – самець з "Авіфауни", великого парку птахів у Нідерландах. А самка – з німецького Франкфурта-на-Майні. Разом вони живуть у Birdland з 2012 року.

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"Протягом багатьох років наша команда доклала чимало зусиль. Це все було варте того, щоб побачити дивовижне пташеня рудого кольору, яке досліджує світ під пильним наглядом батька", – сказав директор Birdland Алістер Кін.

За його словами, казуари є одними із найнебезпечніших птахів у світі, тож до них та їхнього догляду слід поставитися доволі серйозно.

"Щоб не турбувати їх під час висиджування, ми використовуємо відеокамери для спостереження за гніздом. Коли ми вперше побачили крихітне пташеня, це був справді особливий момент", – зазначив директор парку.

Самець впродовж двох місяців висиджує яйця і доглядає за пташенятами. Це рідкісний випадок у тваринному світі.

Після того, як пташенята вилуплюються, саме самець веде їх до своїх місць годівлі. Він захищає дитинчат і навчає їх виживати у цьому світі. Вони залишаються з батьком допоки їм не виповниться 16 місяців.

Південні казуари не вміють літати. Проте вони чудові "бігуни" і здатні розвивати швидкість до понад 80 кілометрів за годину та стрибати до 2 метрів.

Ці птахи мешкають у тропічних лісах Індонезії, Австралії та Папуа-Нової Гвінеї. Однак вирубка лісів та людська діяльність загрожує їхній здатності вижити.

Раніше ми розповідали, що учасник американського реаліті-шоу вбив і з'їв рідкісного новозеландського птаха веку, який перебуває під загрозою зникнення. Він також не вміє літати.