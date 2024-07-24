Вбив і з'їв рідкісного птаха у гонитві за 500 тис. доларів: у Новій Зеландії виник скандал на зйомках шоу

Учасник американського реаліті-шоу вбив і з'їв рідкісного новозеландського птаха веку, який перебуває під загрозою зникнення. Це рідкісний птах, схожий на ківі, який також не літає.

Інцидент стався під час зйомок програми "Перегони на виживання" компанії Original Productions у Новій Зеландії, повідомляють видання New Zealand Herald і Stuff.

Після цього учасник Спенсер "Коррі" Джонс і його товариш по команді Олівер Дев були дискваліфіковані з "Перегонів на виживання". Також Департамент охорони навколишнього середовища (DOC) виніс Спенсеру Джонсу попередження.

Згодом Спенсер Джонс вибачився і пояснив, що "зробив дурну помилку", бо був дуже голодний. "Те, що я зробив, було неповагою до Нової Зеландії, і мені дуже шкода", – сказав чоловік.

Що це за шоу

Спенсер Джонс перепросив за свою помилку Подкаст The LostCompass

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У реаліті-шоу "Перегони на виживання", другий сезон якого знімають у Новій Зеландії, дев'ять команд по двоє учасників мають подолати близько 240 км різноманітної місцевості в "диких умовах".

Учасники мають самостійно добувати собі їжу, подорожувати стародавніми печерами, підійматися в гори та долати бурхливі пороги протягом 40 днів за шанс виграти 500 тисяч доларів США.

Під час зйомок у цьому реаліті учасники вже їли гусячі яйця, їжаків і вугрів, але, за даними місцевих ЗМІ, їх таки застерігали не полювати на місцевих птахів.

DOC видав компанії Original Productions дозвіл на зйомки на землях, що перебувають під охороною держави. Але, за словами чиновників, продюсерам та акторам надіслали інформацію про те, які дії заборонені на території Нової Зеландії.

За законом, вбивство диких тварин, що перебувають під охороною, карається ув'язненням до 2 років або штрафом до 100 тисяч доларів США. Однак комісія винесла компанії та актору-винуватцю письмові попередження.

"Актори були втомлені і страждали від сильного голоду, перебуваючи в незвичайній груповій динамічній ситуації. Ми вирішили, що листа-попередження буде достатньо", – сказав очільник відділу розслідувань DOC Ділан Свейн.

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Хто такий века

Нелітаючий птах века є вразливим видом Нової Зеландії Ria Vogels/observation.org

Века – це вид птахів родини пастушкових та ендемік Нової Зеландії, який уже вимер в деяких частинах країни.

За даними цифрової енциклопедії новозеландських птахів, причинами загрозливого статусу веки є посуха і зростання чисельності хижаків (особливо тхорів, горностаїв і собак).

Цей вид не літає, має короткі крила, відносно довгий хвіст, гострий дзьоб рожево-червоного кольору з темним кінчиком, червонуваті ноги, білий ободок навколо червоних очей. Самиці схожі на самців, але трохи менші.

Века всеїдні: споживають багато фруктів і безхребетних, а також яйця, ящірок, дрібних ссавців, гризунів, птахів, зокрема померлих. Можуть навідуватися навіть до людських садів і подвір'їв. Станом на 2018 рік Міжнародний союз охорони природи класифікував статус виду як "вразливий".

Нагадаємо, раніше в Австралії поліція вилучила у чоловіка понад 3 тисячі яєць рідкісних птахів вартістю 500 тисяч доларів.

У США росомаху внесли до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Також вчені застерігали, що вимирання загрожує 20% прісноводної риби і кожному п'ятому мігруючому виду.