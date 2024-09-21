В Англії знайшли капібару-втікачку, яку шукали тиждень. Де вона була?

В Англії спіймали капібару Корицю, яка втекла з зоопарку поблизу Телфорда тиждень тому.

Команда з понад десяти людей день і ніч шукала тварину за допомогою дронів: її бачили у лісистій місцевості, але не могли зловити.

Зрештою, 20 вересня капібару побачили у ставку неподалік від зоопарку. Відео порятунку опублікували на сторінці Hoo Zoo and Dinosaur World.

"Ми дуже раді, що Кориця повернулася до зоопарку. Ми були вражені реакцією громадськості на втечу Кориці й дуже вдячні всім, хто допоміг повернути її цілою та неушкодженою", – сказав власник зоопарку Вілл Доррел.

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Нині Кориця живе у вольєрі зі своїм братом-близнюком Чурро та звикає до зоопарку.

Фахівці цілодобово спостерігатимуть за капібарою, щоб вона поступово повернулася до "сімейного життя". Також вона поки що не буде виходити до публіки.

"У ці вихідні Кориця побуде зі своїм братом у вольєрі, який не доступний відвідувачам, але ми сподіваємося, що все буде добре, і наступного тижня вона повернеться до свого звичного вольєру разом з рештою родини.

Я знаю, що багато людей будуть дуже раді її побачити, але найбільше зрадіють її мама і тато", – додав Вілл Доррел.

Нагадаємо, капібара Кориця втекла у лісову місцевість поблизу зоопарку Hoo Zoo and Dinosaur World 14 вересня.

Волонтери шукали тварину і пішки, і за допомогою дронів, але не могли пробратися до неї через густі хащі та чагарники. Навколо природної території також розклали "живі пастки", але капібара обходила їх.

Детальніше про цих розумних великих гризунів дізнайтеся у нашому тесті.