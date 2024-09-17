В Англії капібара Кориця втекла з зоопарку: її шукають майже тиждень

Оновлено 20.09.2024

В англійському Телфорді з зоопарку втекла капібара на ім’я Кориця, і її шукають вже тиждень.

Інформацію про долю тварини публікують на сторінці Hoo Zoo and Dinosaur World

"14 вересня наша улюблена капібара Кориця втекла з місця свого проживання і зайшла в лісосмугу на території зоопарку. У суботу ввечері їй вдалося вийти за огорожу по периметру зоопарку, і її помітили на сусідній дорозі.

На жаль, з вечора суботи ми не бачили Кориці, попри те, що наша команда працювала над її пошуком цілодобово", – кажуть у зоопарку.

ВІДЕО ДНЯ

Цілком ймовірно, що Кориця перебуває біля полів неподалік від зоопарку, адже там багато їжі й водойм.

"Кориця має фантастичний зв'язок зі своїми опікунами, і цілком ймовірно, що її можна заохотити повернутися додому без фізичного втручання.

Будь ласка, побажайте нам безпечного і швидкого повернення Кориці. Ми вдячні за вашу підтримку в її пошуках", – написали доглядачі.

Працівники зоопарку повідомили про втечу капібари місцеву владу, а також звернулися до містян із проханням давати звістки про Корицю, якщо її помітять.

"За жодних обставин не варто намагатися зловити тварину самостійно. Хоч капібари – доброзичливі й допитливі тварини, до них не слід наближатися, оскільки вони можуть стати непередбачуваними, якщо їх стривожити", – зауважили доглядачі капібари-втікачки.

Оновлення: 18 вересня Корицю знайшли за допомогою дронів, але зловити її поки що не вдалося.

"Виявляється, зараз вона живе на полі та ділянці лісу прямо біля зоопарку – менш ніж за 200 м від дому. Попри намагання повернути її, їй вдалося сховатися в густих кущах", – пишуть на сторінці зоопарку.

Капібару-втікачку досі не спіймали Hoo Zoo and Dinosaur World

Доглядачі розмістили спеціальні "живі пастки" (клітки з ласощами, які допоможуть спіймати капібару), але після двох днів пошуків вирішили просто спостерігати за твариною, щоб вона не злякалась і не втекла на небезпечну територію.

"Наразі Кориці добре і комфортно, їй не загрожують хижаки та вистачає їжі, тому краще, щоб ми не поспішали й відловили Корицю з найменшою кількістю стресу.

Ми розмістили у цьому районі кілька живих пасток, які будемо перевіряти кілька разів на день, але не будемо проводити подальших масових обшуків до вечора п'ятниці, якщо ситуація не зміниться", – додали працівники зоопарку.

Нагадаємо, капібари або водосвинки – напівводяні тварини й найбільші у світі гризуни, які в природі мешкають у Південній Америці.

Раніше київський зоопарк, у якому також живуть капібари, показував новий вольєр врятованого Тохи та "літнє СПА" для інших водосвинок. Детальніше про цих дивовижних тварин можна дізнатися з нашого тесту.