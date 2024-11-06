Міноборони тестує нову жіночу форму – зимову та демісезонну

Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків жіночої військової форми.

Демісезонна форма вже проходить польові випробування для жінок, а зимові комплекти для жінок ще очікують на науково-дослідні тестування, розповіли в Міноборони.

"Впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок", – стверджує заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За його словами, процес стикається із складнощами, що впливають на швидкість впровадження форми, зокрема, через "низьку зацікавленість виробників".

Сергій Мельник стверджує, що виробники одягу не завжди погоджуються надавати тестові зразки, які можна було би випробувати, щоб створити технічні умови для виробництва.

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У Міноборони кажуть, що у ході процесу враховують результати тестування літньої форми та натільної білизни, які провели раніше.

"Також у межах проєкту "Пакунок пораненого", ініційованого Міноборони цього року, розробляються вимоги до адаптивного одягу, який надаватиметься пораненим військовослужбовцям", – йдеться в повідомленні відомства.

Очікується, що з 2025 року за потреби комплекти адаптивного одягу безоплатно та безповоротно можна буде отримати в стабілізаційних пунктах під час стаціонарного лікування.

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Однак проєкт досі потребує міжвідомчого погодження та ухвалення відповідної постанови Кабміну.

Нагадаємо, уперше жіночу військову форму жінки в лавах Збройних сил отримали в лютому 2024 року. Тоді військовослужбовицям видали комплекти літніх польових костюмів.

У травні стало відомо, що Міноборони уклало договори на забезпечення жіночими польовими костюмами на майже 130 млн гривень. Там вважають, що це покриє потреби до кінця 2024 року.