На узбережжя Австралії викинулися понад 150 псевдокосаток: вцілілих тварин евтаназують

В Австралії ліквідують близько 90 псевдокосаток, які викинулися на берег

В Австралії на берег викинулося понад 150 псевдокосаток. Близько 90 з них вижили, але через несприятливу погоду та незручне розташування берега їх доведеться евтаназувати.

Як повідомляють CNN і BCC, ввечері 18 лютого на березі річки Артур, що у північно-західній частині Тасманії, виявили 157 псевдокосаток. Це один із найбільших представників родини дельфінових, який може виростати до 6 метрів у довжину.

До ранку 19 лютого живими залишилися близько 90 псевдокосаток. Рятувальники спробували відправити двох із них назад у воду, але вітер і шторм змусили тварин повернутися до берега.

За словами морського біолога Кріса Карліона, до місця, в якому викинулися псевдокосатки, надзвичайно важко дістатися, щоб доставити рятувальне спорядження. Там дуже нерівна і крута односмугова дорога.

Вид на берег зверху Marine Conservation Program/Facebook

РЕКЛАМА:

Оскільки прогнозується, що погодні умови на наступні два дні будуть схожими, ветеринари прийняли рішення евтаназувати тварин, щоб "мінімізувати їхні страждання". Псевдокосаток відстрілюватимуть протягом 19-20 лютого.

Востаннє така велика кількість псевдокосаток викидалася на берег Тасманії 50 років тому – у червні 1974 року. Тоді на пляжі Блек Рівер на північному узбережжі острова знайшли зграю з 160-170 особин. Скільки з них вижило – невідомо.

Рівень виживання викинутих на берег морських ссавців є низьким. Вони можуть прожити на суші близько шести годин, перш ніж їхній стан почне погіршуватися.

"Існує багато природних причин (викидання на мілину – ред.), як-от хвороба тварини-лідерки, її втрата або дезорієнтація, а також інші фактори – погодні та магнітні аномалії.

Це вже третє масове викидання на мілину за останні 5 років на західному узбережжі Тасманії, але чи є це закономірністю з чітко вираженою причиною, ще належить з'ясувати", – заявив Ангус Хендерсон з Інституту морських і антарктичних досліджень Університету Тасманії.

Нагадаємо, у червні 2024 року на узбережжя Західної Австралії викинулося 160 китів. Завдяки рятувальній операції 130 з них вдалося повернути в океан.