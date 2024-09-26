В Австралії відомого тренера визнали винним у численних зґвалтуваннях: він помер до вироку

В австралійській лікарні помер колишній тренер з плавання – 78-річний Річард "Дік" Кейн, якого наприкінці серпня визнали винним у 39 випадках зґвалтування та сексуального насилля над шістьма спортсменками, які були його підопічними.

Дік (скорочена форма імені Річард) Кейн був головним тренером басейну Carss Park у Сіднеї протягом 40 років, повідомляє BBC.

Чоловік займався з кількома олімпійськими призерками та чемпіонками світу з плавання, зокрема Мішель Форд, Жанель Елфорд та Стейсі Гартрелл. Також його внесли до Зали слави австралійського марафонського плавання.

John Patrick O'Gread/Fairfax Media/Getty Images

У 2018 році Кейн пішов на пенсію, а чотири роки потому його заарештували австралійські правоохоронці за звинуваченнями в масових випадках сексуального насилля над дітьми.

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Колишній тренер хворів на рак легень та горла в термінальній стадії і перебував у паліативній медичній установі. Тому його звільнили від участі в судових засіданнях, які відбувалися в порядку спеціального слухання за участі одного судді.

У ході розгляду справи виявилося, що Дік Кейн був причетний до 39 випадків зґвалтування та сексуального насилля над дітьми, які тренувалися під його керівництвом у 1970-х і 80-х роках. Найменшій з постраждалих на момент вчинення злочину було лише 10 років.

Суддя Пол МакГваєр визнав, що колишній тренер цікавився дівчатами передпубертатного та пубертатного віку, пише The Guardian.

Чоловік використовував на свою користь страх дітей перед його авторитетом. На думку судді, зловмисник зловживав надіями на спортивні досягнення в плаванні.

Постраждалі зазнавали насилля в басейні Carss Park, будинку та автівці Діка Кейна.

Натомість адвокати Кейна поставили під сумнів достовірність показань свідків та постраждалих, оскільки вони стосувалися подій 50-річної давнини.

Кілька постраждалих розповідали, що побачити в будинку тренера алкоголь та порнографію. Також вони заявляли про наявність в Діка Кейна коня.

Одна з колишніх спортсменок під час свідчень заявила, що під час акту насилля мала зв’язані руки, а біля ліжка "лежав використаний презерватив".

Прокурори стверджували, що розповіді постраждалих були "настільки докладними та переконливими", що мали бути правдою.

Суддя Пол МакГваєр визнав усі свідчення "чесними та надійними".

"Вона б не дала собі, своїй родині та чоловікові пройти через це, якби те, що вона говорила, було брехнею", – говорив він.

Очікувалося, що 6 грудня 2024 року суддя винесе остаточне рішення у справі та призначить покарання кривднику дітей.

Активістка із захисту дітей Хетті Джонсон сказала, що розчарована тим, що десятиліття очікування вироку мають затягтися ще на місяці, інформує ABC News.

"Усе це просто трагедія, адже знадобилося так багато часу, щоб дійти до цього моменту судового процесу", – говорила Гетті Джонстон про визнання тренера винним у насиллі над дітьми.

Однак Кейн помер до свого засудження.

Нагадаємо, на Філіппінах тривали протистояння між правоохоронцями та прихильниками лідера секти, якого звинувачують у секс-торгівлі людьми та сексуальному насилля, зокрема над дітьми.