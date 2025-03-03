В Австралії помер донор-рекордсмен: він врятував 2 мільйони немовлят за допомогою рідкісних антитіл

В Австралії помер один із найвідоміших донорів крові у світі, 88-річний Джеймс Гаррісон, який врятував близько 2,4 мільйона немовлят.

Сімʼя Джейсона повідомила, що він пішов із життя уві сні 17 лютого у будинку для літніх людей Нового Південного Вельсу, повідомляє австралійське ABC.

Джеймс Гаррісон, якого прозвали "чоловіком із золотою рукою", понад 60 років регулярно здавав плазму крові.

У ній були рідкісні антитіла під назвою anti-D, які використовують для запобігання резус-конфлікту у вагітних жінок та гемолітичної хвороби у новонароджених дітей (HDFN).

Резус-конфлікт – це явище, коли еритроцити матері несумісні з еритроцитами дитини. Простіше кажучи, імунна система матері сприймає клітини крові дитини як загрозу і виробляє антитіла, які атакують їх.

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Гаррісон пообіцяв собі стати донором крові ще у 14 років, коли сам потребував переливання під час серйозної операції на грудній клітці.

З 18 років хлопець почав здавати плазму і робив це кожні два тижні до 81 року.

У 2005 році він встановив світовий рекорд за кількістю зданої плазми та утримував рекорд до 2022 року.

Онуки Гаррісона також отримали анти-D ін'єкції. Чоловік був одним зі 170 австралійців, які мали такі антитіла.

Донька відомого донора Трейсі каже, що її батько пишався тим, що врятував багато життів.