Врятував сотні тварин: пес з Великої Британії встановив світовий рекорд серед донорів крові

Восьмирічний собака на прізвисько Шервуд із Великої Британії став світовим рекордсменом за кількістю пожертв крові – пес здав донорський матеріал 42 рази. Завдяки цьому він урятував життя 168 інших тварин.

Про це розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Собака породи шотландський сеттер має родину донорів – його батько та син також регулярно здають кров для хворих тварин. Власниця собак Сью Мітчелл зізнається, що люди часто дивуються, коли чую, що її улюбленці – донори крові.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса

"Я пишаюся тим, що вони здають кров. Завдяки цьому вдалося врятувати понад 400 собак", – розповіла жінка.

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Серед тварин, яким допоміг Шервуд, була собака Сізл, яка має два порушення згортання крові, через що подекуди потребує переливання.

"Йому кілька разів переливали крові від Шервуда та інших собак. Без них його б тут сьогодні не було. Такі собаки, як Шервуд, та його власниця Сью неймовірні", – поділилася господарка Сізл.

Жінка додала, що не всіх тварин допускають до донорства крові. Здати біологічний матеріал можуть лише собаки, які відповідають вимогам віку, маси тіла та мають відмінний стан здоров'я. Британка жартує, що гарним бонусом донорства є те, що чотирилапих регулярно оглядають ветеринари.

Сью Мітчелл пояснила, що після донації крові тварин "обсипають любов'ю та увагою", а також дарують їм іграшки та ласощі. Після цього тварини мають відпочити та пити багато води, аби відновити сили.

Власниця рекордсмена каже, що Шервуду навіть подобається жертвувати кров.

"Ви можете побачити, як він виляє хвостом, поки лежить на столі", – пояснила господарка собаки.

Британка поділилася, що важливість здачі крові усвідомила лише кілька тижнів тому, коли її улюбленцеві знадобилася невідкладна медична допомога.

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"У мого старшого пса була кровотеча з носа, яку ми не могли зупинити. Його довелося доставити до лікарні, він був близький до переливання крові", – розповіла жінка.

Власниця тварин каже, що її собаки також регулярно відвідують будинки для людей похилого віку.

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