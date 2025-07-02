В Австралії 26-річного працівника дитсадка звинувачують у сексуальних злочинах щодо вихованців

В Австралії 26-річного працівника дитячого садка підозрюють у сексуальному насильстві щодо вихованців. Постраждалими від дій чоловіка вважають вісьмох дітей віком від шести місяців до двох років.

Поки розслідування триває, батькам 1200 вихованців закладів радять перевірити їх на наявність інфекційних захворювань, інформує The Guardian.

Правоохоронці підтвердили, що пред'явили 26-річному Джошуа Брауну звинувачення у понад 70 правопорушеннях, пов’язаних з дітьми, які відвідували садок у передмісті Мельбурна.

Чоловіка підозрюють у сексуальному проникненні, замаху на цей злочин, сексуальному насильстві щодо вихованців і виготовленні матеріалів з ознаками насильства.

За даними поліціянтів, Браун працював у 20 дитячих садках з січня 2017 по травень 2025 року. Вони стверджують, що мають докази правопорушень ще в одному закладі.

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Головний лікар штату Вікторія Крістіан Макграт заявив, що влада зв’язалася з приблизно 2600 родинами, а 1200 дітям рекомендували пройти обстеження на інфекційні захворювання.

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"Ми вдаємося до цього як до запобіжного заходу. Вважаємо, що ризик (хвороб – ред.) низький, але пропонуємо це, щоб батьки переконатися в здоров’ї та добробуті їхніх дітей", – заявив головний лікар Вікторії.

Крістіан Макграт відмовся розповісти, про які хвороби йдеться, але сказав, що їх можна лікувати антибіотиками. За його словами, інфекції не становлять ширшого ризику для громадського здоров’я.

Виконувачка обов’язків командира поліції Джанет Стівенсон заявила, що підозрюваний не потрапляв у поле зору правоохоронців до цього розслідування. Наразі вважають, що всі злочини трапилися у Вікторії, а до насильства щодо дітей був причетний лише один працівник.

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Прем’єр-міністерка Вікторії Джасінта Аллан назвала звинувачення щодо чоловіка "приголомшливими".

"Моє серце розривається за родини, які переживають найгірший кошмар кожного батька та матері", – сказала Джасінта Аллан.

Джошуа Брауна взяли під варту. Очікується, що він постане перед судом 15 вересня.

Нагадаємо, у Франції близько 200 людей звинуватили священників елітної католицької школи-інтернату у фізичному та сексуальному насильстві.