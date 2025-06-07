У Норвегії за сексуальне насильство щодо 94 жінок засудили лікаря: він визнав провину частково

У Норвегії колишнього сімейного лікаря засудили за сексуальне насильство щодо 94 пацієнток, наймолодшій з яких було 14 років.

Чоловік частково визнав свою провину у зґвалтуваннях і отримав покарання у вигляді 21 року тюрми, інформує BBC.

Уперше занепокоєння щодо дій лікаря Арне Бай висловили місцеві органи охорони здоров’я, які звернулися до поліції у серпні 2022 року. Через рік чоловікові висунули перші звинувачення в сексуальному насильстві.

За даними норвезьких ЗМІ, лікар таємно встановив у своєму кабінеті камеру, яка фіксувала злочини. Поліція викрила масштаби насильства після перегляду сотень годин записів.

До суду зі скаргами звернулися 94 жінки віком від 14 до 67 років. Найдавніший випадок насильства датується 2004-м, а найновіший – 2022 роком.

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Майже всі злочини трапилися під час медичних оглядів, які Бай проводив у маленькому містечку Фроста, де живуть менше ніж 3000 людей.

Правоохоронці довели, що основним способом насильства були методи, які лікар використовував для медичних оглядів. Суд визнав, що подекуди Бай застосовував щодо жінок немедичне обладнання, наприклад дезодорант, без жодних підстав для цього.

Зрештою суд визнав 55-річного лікаря винним за 70 пунктами звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, а також за 82 пунктами зловживання службовим становищем.

Норвежець визнав свою провину у зґвалтуваннях 21 пацієнтки. Йому призначили покарання у вигляді 21 року позбавлення волі, попри те, що захисники підсудного просили до 18 років в’язниці.

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Байє також заборонили займатися медичною практикою та зобов’язали виплатити компенсацію.

Суддя Еспен Гауг назвав справу "дуже серйозною", а поведінку лікаря описав як "абсолютно неприйнятну".

"Дії підсудного сталися в місці та за обставин, в яких люди повинні почуватися безпечно. Його дії підірвали довіру громадськості до служби охорони здоров’я та до лікарів загалом", – сказав суддя.

Прокурори у справі заявили, що задоволені вироком. Адвокати лікаря повідомили, що ретельно вивчать рішення суду перед тим, як розглянути питання його оскарження.

Раніше у Великій Британії викрили жінку, яка понад 20 років працювала психіатринею за підробленим дипломом.