"Хотіла дістати телефон": австралійка провела 7 годин догори ногами у пастці між скелями
В Австралії з гірської пастки визволили жінку, яка 7 годин була затиснута між скелями в положенні догори ногами.
Матильда Кемпбелл провалилася у триметрову щілину головою вниз, намагаючись дістати свій телефон, який впустила раніше.
Брили вагою пів тонни "зловили" жінку в Лагуні, регіоні Нового Південного Вельсу, повідомляють ABC та The Guardian.
Спочатку друзі Матильди намагалися витягнути її самотужки, а потім викликали швидку допомогу. В порятунку жінки брала участь ціла команда.
Матильда Кемпбелл відбулася незначними подряпинами та синцями. Її телефон так і не вдалося знайти.
Нагадаємо, торік у Туреччині рятували тяжкохворого американського спелеолога, який опинився у підземній пастці, коли в нього відкрилася внутрішня кровотеча. Чоловік провів під землею 9 днів.
Також британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі, але його довелося рятувати.