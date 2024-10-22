"Хотіла дістати телефон": австралійка провела 7 годин догори ногами у пастці між скелями

В Австралії з гірської пастки визволили жінку, яка 7 годин була затиснута між скелями в положенні догори ногами.

Матильда Кемпбелл провалилася у триметрову щілину головою вниз, намагаючись дістати свій телефон, який впустила раніше.

Брили вагою пів тонни "зловили" жінку в Лагуні, регіоні Нового Південного Вельсу, повідомляють ABC та The Guardian.

Спочатку друзі Матильди намагалися витягнути її самотужки, а потім викликали швидку допомогу. В порятунку жінки брала участь ціла команда.

Телефон жінка так і не дістала NSW Ambulance/АВС

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Спочатку рятувальники перемістили 500-кілограмовий камінь за допомогою спеціальної лебідки , а потім близько години витягали жінку через вузький S-подібний отвір.

"За 10 років роботи парамедиком-рятувальником я ніколи не стикався з подібною роботою", – сказав член команди порятунку Пітер Воттс.

Матильда Кемпбелл відбулася незначними подряпинами та синцями. Її телефон так і не вдалося знайти.

Нагадаємо, торік у Туреччині рятували тяжкохворого американського спелеолога, який опинився у підземній пастці, коли в нього відкрилася внутрішня кровотеча. Чоловік провів під землею 9 днів.

Також британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі, але його довелося рятувати.