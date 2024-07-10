Австралійські рейнджери застрелили крокодила, який раніше вбив 12-річну дівчинку

На півночі Австралії місцеві рейнджери – працівники природоохоронної служби – застрелили крокодила, який на початку липня 2024 року вбив на водоймі 12-річну дівчинку.

Службовці виявили понад 4-метрову рептилію поблизу громади корінних жителів Манго-Крік – місця, де внаслідок нападу тварини померла дитина, інформує AP News.

Перед тим, як знешкодити рептилію, рейнджери отримали на це дозвіл місцевої громади, оскільки корінне населення вважає морських крокодилів тотемом – засновником племені.

Після чого небезпечного крокодила відшукали у тамтешніх водах та застрелили.

"Події минулого тижня мали величезний вплив на сім’ю, і місцева поліція продовжує надавати підтримку постраждалим", – сказала представниця поліції, старша сержантка Еріка Гібсон.

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За даними австралійської поліції, експертиза підтвердила, що причиною смерті дівчинки був напад крокодила.

Дослідник крокодилів Грехем Вебб стверджує, що рептилія такого розміру має бути чоловічої статі та віком щонайменше 30 років.

Смерть дівчинки після купання разом з родиною в місцевій водоймі стала першим нападом крокодила на людину з 2018 року в Північній території Австралії.

У 2018-му жертвою дикої тварини стала представниця корінного населення, яка загинула під час збору мідій у річці.

Зокрема, у червні морський крокодил тероризував місцеве населення в Північній території – тварина підходила близько до помешкань людей, кидалася на дітей та дорослих та навіть з’їла кількох собак.

Місцеві правоохоронці застрелили рептилію, а представники корінного народу приготували з неї традиційні страви.