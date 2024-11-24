За кілька хвилин його мали підпалити: "померлий" індієць опритомнів на похоронному багатті

В Індії 25-річний чоловік опритомнів на похоронному багатті – за кілька хвилин за індуїстським обрядом його мали підпалити.

Про це повідомляє MedicalXpress із посиланням на місцеву владу.

25-річний Рохіташ Кумар мав проблеми з мовленням і слухом. За даними індійських ЗМІ, 21 листопада у чоловіка стався епілептичний напад, через що його відвезли до лікарні в Джунджхуну, що в західному штаті Раджастхан.

У медичному закладі лікарі констатували його смерть. Однак замість направлення тіла чоловіка на розтин для встановлення смерті, Рохіташа відправили в морг.

"Лікар підготував звіт про патологоанатомічний аналіз, але не провів дослідження, потім тіло відправили на кремацію", – розповів головний медичних офіцер лікарні.

РЕКЛАМА:

Уже під час церемонії поховання, незадовго до початку спалення, "померлий" почав рухатися. Виявилося, що індієць був живим.

Читайте також : У США жінка "воскресла" у похоронному бюро через 2 години після констатації смерті

Рохіташа Кумара терміново доставили в лікарню, але чоловік зрештою помер 22 листопада.

Місцева влада відсторонила трьох лікарів від виконання обов’язків та розпочала розслідування інциденту.

Раніше в США чоловік "ожив" під час операції з видалення його органів для донорства. Американця відправили додому і сказали рідним, що той, ймовірно, "не проживе довго".

Однак чоловік встав на ноги і зміг провести сестру до вівтаря на її весіллі.