За кілька хвилин його мали підпалити: "померлий" індієць опритомнів на похоронному багатті
В Індії 25-річний чоловік опритомнів на похоронному багатті – за кілька хвилин за індуїстським обрядом його мали підпалити.
Про це повідомляє MedicalXpress із посиланням на місцеву владу.
25-річний Рохіташ Кумар мав проблеми з мовленням і слухом. За даними індійських ЗМІ, 21 листопада у чоловіка стався епілептичний напад, через що його відвезли до лікарні в Джунджхуну, що в західному штаті Раджастхан.
У медичному закладі лікарі констатували його смерть. Однак замість направлення тіла чоловіка на розтин для встановлення смерті, Рохіташа відправили в морг.
"Лікар підготував звіт про патологоанатомічний аналіз, але не провів дослідження, потім тіло відправили на кремацію", – розповів головний медичних офіцер лікарні.
Уже під час церемонії поховання, незадовго до початку спалення, "померлий" почав рухатися. Виявилося, що індієць був живим.
Рохіташа Кумара терміново доставили в лікарню, але чоловік зрештою помер 22 листопада.
Місцева влада відсторонила трьох лікарів від виконання обов’язків та розпочала розслідування інциденту.
Раніше в США чоловік "ожив" під час операції з видалення його органів для донорства. Американця відправили додому і сказали рідним, що той, ймовірно, "не проживе довго".
Однак чоловік встав на ноги і зміг провести сестру до вівтаря на її весіллі.