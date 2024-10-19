У США "мертвий" чоловік опритомнів під час операції з видалення його органів

У жовтні 2021 року в американця Ентоні Томаса Гувера II сталася зупинка серця. Медичні працівники визнали його мертвим і готувалися видалити органи для донорства, коли чоловік неочікувано опритомнів.

Тепер випадок розслідують місцева прокуратура та федеральне агентство, яке контролює трансплантацію органів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Національне громадське радіо та телевізійну станцію WKYT.

Історією через кілька років після інциденту наважилася поділитися сестра "померлого" чоловіка Донна Рорер, яка доглядає за ним.

За її словами, у жовтні 2021 року Ентоні Гувера після передозування наркотиками доставили до баптистської лікарні в Ричмонді (США). Невдовзі лікарі сказали Донні Рорер та іншим родичам про те, що в чоловіка відсутні будь-які рефлекси чи мозкова активність.

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Через це Ентоні вирішили відключити від апарату життєзабезпечення.

Співробітники лікарні повідомили рідним, що пацієнт за життя дав дозвіл на пожертвування своїх органів у разі смерті. Тому медичні працівники перевірили, які частини його тіла придатні для донації та провели церемонію з вшанування померлого.

Утім, Донна Рорер помітила, як очі її брата розплющуються і, здавалося, відстежують рухи його рідних. Однак працівники установи запевнили, що це просто рефлекси і це нормально.

"Хто ми такі, щоб ставити під сумнів слова працівників медичної системи?" – згадує сестра Ентоні Гувера.

За словами Донни, приблизно через годину після того, як її брата доставили в хірургію для вилучення органів, лікар вийшов і пояснив, що Гувер "не був готовий".

"Він прокинувся", – пояснила жінка.

Після цього сестра Ентоні Гувера отримала вказівку від працівників закладу повернути брата додому. Медики додали, що чоловік, ймовірно, "не проживе довго".

Натомість Донна продовжує доглядати за братом протягом останніх трьох років.

Жінка дізналася деталі операції з видалення органів її "померлого" брата лише у січні 2024 року, коли отримала листа від колишньої працівниці лікарні.

Співробітниця медичного закладу Наташа Міллер сказала, що бачила, як Ентоні Гувер почав "битися" на операційному столі, а також "помітно плакати".

У лікарні опублікували заяву у відповідь на свідчення сестри Ентоні Гувера. В ній медична установа вказує, що безпека пацієнтів для них є "найвищим пріоритетом".

"Ми тісно співпрацюємо з нашими пацієнтами та їхніми сім’ями, щоб забезпечити виконання побажань наших пацієнтів щодо донорства органів", – йдеться в заяві лікарні.

Натомість в місцевій організації, яка займається донорством органів, вважають, що випадок із Ентоні Гувером зі слів його сестри "не був представлений точно".

Також там заявили, що медичні працівники нібито не тиснули щодо пожертвування органів та ніколи не видаляли їх у живих пацієнтів.

За їхніми словами, співробітники не мають повноважень щодо визнання людини померлою, тому здійснюють видалення органів для донації лише після того, як це зробить уповноважений медичний працівник.

Прокуратура штату та федеральне агентство США, яке займається контролем донації органів, розпочали розслідування справи Ентоні Гувера.

Донна Рорер пояснила своє рішення оприлюднити історію брата тим, що хоче "дати іншій сім’ї сміливість говорити". Жінка також вважає, що публічна увага до інциденту "могла би врятувати ще одне життя".

"Він (Ентоні Гувер – ред.) робив спроби сказати: "Привіт, я тут", але це проігнорували. Зрештою вони (йдеться про медичних працівників – ред.) припинили процедуру, тому що він подавав занадто багато ознак життя", – сказала Донна.

Раніше ми розповідали, як у США працівники похоронного бюро виявили ознаки життя у "мертвої" 74-річної жінки.