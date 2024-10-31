Американець, який "ожив" під час операції з вилучення органів, став на ноги і провів сестру до вівтаря

У США “мертвий” пацієнт опритомнів під час операції з вилучення органів

Три роки тому, 29 жовтня 2021 року, Ентоні Гувер, якого рідні називали TJ, прокинувся на операційному столі, де його готували до вилучення органів для донорства. Родина погодилась на трансплантацію, аби виконати його бажання посмертно. Проте на операційному столі медики раптом помітили ознаки життя у TJ – процедуру трансплантації зупинили.

Після цієї операції чоловік провів тривалий період реабілітації в стаціонарі. Лікарі не давали точних прогнозів щодо його відновлення. Проте Гувер довів зворотне – у травні 2023 року він зміг провести сестру до вівтаря на її весіллі – попри прогнози медиків, що він ніколи не стане на ноги.

Про це пише CNN.

TJ досі відчуває наслідки пережитого і має певні проблеми з пам’яттю та рівновагою, але продовжує проходити фізіотерапію.

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Іноді він питає сестру, чому, як йому здається, "люди намагалися позбавити його життя", а інколи висловлює провину за те, що його органи не допомогли врятувати інших.

Сестра TJ – Донна Рорер – переконана, що родину ввели в оману, знехтувавши важливими деталями щодо стану брата.

Вона розповіла, що після встановлення діагнозу сім'я мала змиритися з неминучою втратою. Вони погодилися на донорство, оскільки знали, що TJ був зареєстрований донором органів, і таке рішення відповідало б його бажанням допомогти іншим.

"Ми хотіли вшанувати його бажання. Ми подумали, що якщо втрата брата може врятувати інші життя, його смерть не буде марною", – поділилася Рорер.

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Коли сімʼя дала згоду, представники організації Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA) розпочали підготовку до вилучення органів. У багатьох американських лікарнях для донорів організовують так званий "почесний коридор", коли медичний персонал та рідні супроводжують пацієнта до операційної. Це останній акт поваги до людини, яка дарує свої органи іншим.

Відео цього моменту, зняте подругою сім'ї та опубліковане у TikTok, показує, як TJ везуть в операційну. Лікарі вишикувались обабіч коридору у синіх медичних халатах, дехто тримав хустинки, витираючи сльози. Для сім'ї це було емоційно важке прощання, яке вони сприйняли як останнє.

Проте коли TJ потрапив до операційної, деякі медики почали помічати ознаки того, що він ще може бути живим. Під час процедури катетеризації серця TJ відкрив очі, реагував на біль і навіть рухав головою.

Кардіолог зафіксував у медичній документації, що TJ демонстрував цілеспрямовані рухи у відповідь на больові подразники. Лікар висловив припущення про можливість відновлення свідомості у пацієнта, однак зазначив, що для детальної нейрохірургічної оцінки необхідна консультація відповідного спеціаліста.

Проте операцію не зупинили одразу. Пацієнту ввели додаткові седативні препарати. Лише після того, як стала очевидною реакція TJ на зовнішні подразники, медична команда вирішила припинити процедуру трансплантації.

Після цього TJ довелося провести багато місяців на реабілітації в стаціонарі.

Тепер сім’я Гувера виступає за більш суворі правила донорства та обов’язкову інформованість родичів про стан пацієнта, щоб подібна ситуація не повторилася. Донна продовжує розповідати історію брата через соціальні мережі, наголошуючи, що, попри благородну суть донорства, така процедура повинна завжди здійснюватися етично та з повагою до життя пацієнта.

Колишні співробітники організації з вилучення органів пізніше висловилися щодо ситуації, назвавши її "катастрофою". Колишній працівник KODA – організації, що з того часу змінила назву на Network for Hope – пізніше зазначив, що ця ситуація є прикладом надмірного тиску на персонал. Інші медики назвали випадок "евтаназією", що була фактично "нав’язана" пацієнтові, який демонстрував ознаки життя.

Попри це KODA запевняє, що діяла в межах усіх медичних протоколів і стандартів. Однак через TJ піднялася хвиля громадського обурення, яка призвела до розслідування як на рівні штату, так і на федеральному рівні. Навіть підкомітет Конгресу США розглядав цей випадок, а генеральний прокурор Кентуккі почав дослідження можливих порушень медичної етики.

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