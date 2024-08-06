У лісі в Індії знайшли жінку, прикуту ланцюгом до дерева: каже, що пробула там 40 днів без води та їжі

Індійський пастух, ідучи на крики про допомогу, виявив у густому лісі жінку, прикуту до дерева металевим ланцюгом. У медичному закладі постраждала заявила, що у скоєному винен її колишній чоловік.

За словами місцевих, ліс в центральному штаті Індії Махараштра, де її виявили, – величезний, тому жінці дуже пощастило, що того дня пастух корів перебував неподалік, пише BBC.

Коли поліціянти прибули на місце інциденту, на одній з ніг виснаженої жінки були металеві кайданки, які утримували її на місці, інформує CBS News.

Постраждала була в пошарпаному одязі, не могла пересуватися, а також говорити.

Згодом постраждалу доправили до лікарні, де вона отримала необхідну допомогу.

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На нозі жінки були металеві кайданки Рятувальна група Савантваді

"Ми не знаємо, як довго вона не їла, але її життєві показники стабільні", – сказав лікар Шівананд Бандекар.

Правоохоронці знайшли в речах жінки копію її паспорта, за якою вдалося встановити особу.

Жінка виявилася 50-річною американкою Кайєю Кумар. Раніше вона була танцівницею балету та йогинею. До Індії жінка переїхала близько 10 років тому, аби вивчати йогу та медитацію на півдні країни у штаті Таміл-Наду.

Американка спілкувалася з медичним персоналом та представниками поліції за допомогою нотаток.

В одній з таких записок жінка звинуватила у скоєному свого колишнього чоловіка, який 40 днів тому нібито залишив її саму без води та їжі в лісі.

"Чоловік прив'язав мене до дерева в лісі та сказав, що я там помру", – заявила вона.

Також жінка стверджує, що на час порятунку не могла говорити та пити воду через "ін’єкцію сильного психозу", яку їй нібито зробили раніше.

Після поліпшення стану здоров’я Кайю перевели до Інституту психіатрії та людської поведінки Медичного коледжу та лікарні штату Гоа.

За словами медиків, жінка страждає на психічні проблеми, однак вони не загрожують її життю.

"Наразі стан її здоров'я стабільний. Вона приймає ліки, їсть і спілкується з людьми. Якщо вона чогось хоче, вона може це повідомити, але знає лише англійську", – розповіла керівниця лікарні Сангамітра Пхуле.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про замах на вбивство, у якому звинувачують чоловіка американки. Водночас у поліції ставлять під сумнів те, що Кумар змогла провести 40 днів без їжі та води в лісі.

Серед особистих речей Кайї також знайшли мобільний телефон, планшет і 31 тисячу рупій (близько 370 доларів), що свідчить про те, що кривдник не мав на меті обікрасти жінку.

Раніше на Львівщині знайшли 11-річну дівчинку, яке вважали зниклою протягом тижня. Після чотирьох днів у медичному закладі дитину виписали додому.