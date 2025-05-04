У Болівії літак із п’ятьма людьми впав у болото, що кишіло алігаторами

Постраждалих знайшли через два дні після авіатрощі

У Болівії літак, на борту якого були троє жінок і дитина, зазнав авіатрощі й екстрено сів в амазонських джунглях поблизу гнізда алігаторів.

Живих людей вдалося знайти лише через два дні. Жоден із групи не зазнав серйозних травм.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство оборони Болівії.

Невеликий літак, на борту якого був пілот, три жінки та дитина, вилетів із муніципалітету Баурес на півночі Болівії в напрямку міста Тринідад. 30 квітня він зазнав аварії над амазонськими джунглями.

Спершу пілот повідомив про технічні проблеми, але пізніше зв’язок із літаком втратили. Льотчику вдалося здійснили екстрену посадку, але він приземлився поблизу гнізда алігаторів, повідомляє місцеве видання Unitel.

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"Ми впали в болото, а поруч було гніздо алігатора. Але паливо, що вилилося з літака, забруднило воду, тому сильний запах частково злякав їх (йдеться про крокодилів – ред.). Вони не наближалися до нас, щоб напасти", – згодом розповів пілот.

Одна з пасажирок Мірта Фуентес поділилася, що переживала велике емоційне здивування через те, що змогла вижити після авіатрощі.

"Ми всі плакали від щастя, бо були живі. Мали синці, але буди живі завдяки Богу та швидкій реакції та кмітливості пілота", – сказала жінка.

Протягом двох діб група харчувалася продуктами, які пілот підняв із затонулого літака. Вижити їм допоміг шоколад та борошно з тропічної рослини маніоку їстівного.

Пошуково-рятувальну операцію постраждалих через падіння літака проводило місцеве міністерство оборони та цивільного захисту. Однак у перші 48 годин вони зіткнулися із затримкою через несприятливі погодні умови.

За даними місцевих ЗМІ, кілька рейсів пролітали над постраждалими, але їх не змогли помітити.

Зрештою зранку 2 травня на групу натрапили місцеві рибалки. П’ятьох людей доставили до Тринідаду на рятувальному гвинтокрилі.

"Завдяки роботі нашого спеціалізованого персоналу п’ятеро врятованих, зокрема дитина, живі. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб доставити їх у безпеку та надати необхідну медичну допомогу", – заявив президент Болівії Луїс Арсе.

Нагадаємо, в березні поблизу берегів Еквадору знайшли рибалку з Перу, який загубився на 95 днів раніше. Чоловікові вдалося вижити завдяки тому, що він пив дощову воду і їв комах та рибу.