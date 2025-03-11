Закликала Ісуса підстригтися: в Індонезії засудили блогерку через мову ворожнечі щодо християнства

В Індонезії тіктокерку засудили до майже трьох років ув’язнення за те, що вона у прямому ефірі закликала Ісуса підстригтися.

Її визнали винною у поширенні мови ворожнечі щодо християнства.

Про це повідомляють BBC та правозахисна організація Amnesty International.

Засудженою є трансгендерна жінка-мусульманка Рату Таліса, відома у мережі як Рату Енток. Вона має понад 440 тисяч підписників у TikTok.

У жовтні 2024 року Рату у прямому ефірі відповіла на коментар одного з глядачів, який просив її підстригтися та зробити "чоловічу зачіску".

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Блогерка, тримаючи в руках телефон із зображенням Ісуса Христа, сказала:

"Ти не маєш виглядати, як жінка. Ти повинен підстригтися так, щоб бути схожим на його (глядача – ред.) батька".

За два дні п'ять християнських груп подали на Рату скаргу в поліцію за богохульство. Згодом її заарештували.

10 березня районний суд міста Медан визнав жінку винною у поширенні мови ворожнечі проти християнства. Її засудили до 2 років і 10 місяців ув'язнення та зобов'язали виплатити 100 мільйонів індонезійських рупій (6,2 тисячі доларів) штрафу.

Суд заявив, що коментарі блогерки можуть порушити "громадський порядок" і "релігійну гармонію" в суспільстві.

Виконавчий директор Amnesty International в Індонезії Усман Хамід заявив, що це є "разючим нападом на свободу вираження поглядів".

"Цей вирок підкреслює все більш свавільне і репресивне застосування закону Індонезії про електронну інформацію та транзакції (EIT) для порушення свободи вираження поглядів.

Влада повинна скасувати вирок Рату Талісі, забезпечити її негайне та безумовне звільнення, а також скасувати або суттєво переглянути проблемні положення закону про EIT, що криміналізують "аморальність", наклеп та мову ворожнечі", – наголосив він.

Закон про EIT був розроблений для захисту прав людей в онлайн-просторі. У 2016 році його змінили для боротьби з дифамацією – поширенням про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, а також завдає шкоди діловій репутації.

Тоді закон розкритикували правозахисні групи та юридичні експерти через його потенційну загрозу для свободи слова.

Індонезійська влада має тенденцію використовувати статті про мову ворожнечі в законі EIT, щоб карати за "образу релігії".

З 2019 по 2024 роки Amnesty International Indonesia зареєструвала щонайменше 560 людей, яких звинуватили у порушенні цього закону через вираження своїх поглядів. 421 з них засудили.

Раніше ми писали, що у Пакистані правоохоронці затримали чоловіка, який застрелив свою 15-річну доньку. Він пояснив, що вбив дівчинку через те, що не схвалював відео, які та публікувала на своїй сторінці в TikTok.