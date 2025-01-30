У Пакистані батько застрелив свою 15-річну доньку через її відео в TikTok

У Пакистані правоохоронці затримали чоловіка, який застрелив свою 15-річну доньку. Батько пояснив, що вбив дівчинку через те, що не схвалював відео, які та публікувала на своїй сторінці в TikTok.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, стрілянина трапилася у Кветті 28 січня 2025 року. Батько вбитої дівчинки Анвар уль-Гак повідомив поліціянтам, що до будинку ввірвалися невідомі озброєні люди, які й застрелили його доньку.

Згодом батько зізнався, що це він убив дівчинку. Чоловіка звинуватили в смерті підлітки. Крім того, правоохоронці затримали її дядька.

Під час розслідування поліція встановила, що родина померлої нещодавно повернулася до Пакистану після близько 25 років проживання в США. Сім’я поселилася в провінції з консервативними соціальними нормами, де переважно проживають мусульмани.

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"Під час розслідування ми виявили, що сім’я не схвалювала її вибір одягу, способу життя та соціальної активності.

У нас є її телефон, але він заблокований. Ми розслідуємо всі можливі причини, зокрема вбивство з честі", – розповів Reuters слідчий Зохайб Мохсін.

За його словами, підозрюваний чоловік має громадянство США. Батько вбитої пояснив, що під час проживання в Америці його донька почала створювати "неприйнятний" контент у TikTok.

Анвар уль-Гак заявив, що відео такого характеру дівчинка продовжувала публікувати і після переїзду до Пакистану.

За даними незалежної Пакистанської комісії з прав людини, щороку в країні представники громад чи рідні вбивають понад тисячу жінок через нібито шкоду "честі" родини.

"Неприйнятною" подекуди вважають втечу жінок, публікації дописів у соцмережах, спілкування з чоловіками чи інше порушення консервативних цінностей.

Раніше в Англії засудили подружжя, яке вбило 10-річну дівчинку пакистанського походження. Правоохоронці знайшли дитину мертвою – у неї були численні переломи кісток по всьому тілу, сліди укусів та опіків праскою.