В Індонезії пілоти літака заснули під час рейсу на пів години: на борту перебувало 153 людини

В Індонезії під час нічного рейсу пілоти літака протягом пів години не виходили на зв'язок через те, що заснули.

Як зазначають у звіті Національного комітету з безпеки, на борту літака, який прямував з Південно-Східного Сулавесі до столиці Індонезії Джакарти, перебували 153 пасажири й 4 бортпровідники, пише The Guardian.

У звіті йдеться, що 25 січня, приблизно через 90 хвилин після вильоту літака Airbus A320, капітан попросив дозволу у свого другого пілота трохи відпочити й прохання було задоволено.

Другий пілот взяв на себе командування літаком, однак також ненавмисно заснув, йдеться у звіті.

Через кілька хвилин після останнього спілкування з другим пілотом, центр управління в Джакарті спробував зв'язатися з літаком, однак відповіді не отримав.

Через двадцять вісім хвилин після останнього повідомлення пілот прокинувся і зрозумів, що його колега спить, а літак летить за неправильною траєкторією.

Чоловік розбудив колегу й скоригував траєкторію польоту.

Після інциденту літак успішно здійснив посадку, ніхто з пасажирів не постраждав.

За словами слідчих, обидва пілоти – це індонезійці у віці 32 і 28 років.

Пізніше стало відомо, що один з них не відпочив належним чином у ніч перед роботою.

"Другий пілот і помічник капітана – батько одномісячних близнюків. Його дружина піклувалася про немовлят, а він їй допомагав, коли був вдома", – зазначають у звіті Національного комітету з безпеки.

Загалом рейс тривав дві години й 35 хвилин.

Обидвох пілотів тимчасово відсторонили від роботи.

За підсумком Міністерство транспорту Індонезії "винесло сувору догану" авіакомпанії Batik Air, якій належить літак.

Генеральна директорка повітряного транспорту Марія Крісті Ендах Мурні закликала авіакомпанії приділяти більше уваги відпочинку екіпажів.

Раніше ми повідомляли, що у Новій Зеландії пасажирів зважуватимуть перед посадкою на літак.