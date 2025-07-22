В Індонезії викрили масштабну схему торгівлі немовлятами: їх "резервували" ще в утробі

В Індонезії правоохоронці викрили міжнародну мережу торгівлю немовлятами. За попередніми даними, з 2023 року її учасники зуміли продати щонайменше 25 дітей покупцям у Сінгапурі.

У ході операції поліція затримала 13 осіб, причетних до діяльності злочинної схеми. Поліцейські також врятували шістьох малюків, яких готували до переправлення за кордон, пише BBC.

За даними індонезійської поліції, до складу угруповання входили:

вербувальники, які шукали немовлят для продажу;

доглядачі;

люди, які надавали житло;

особи, що готували підроблені документи, зокрема сімейні картки й паспорти.

Злочинна група діяла таким чином: зловмисники шукали батьків або вагітних жінок, які, ймовірно, не мали бажання виховувати дитину. Початковий контакт часто встановлювали через Facebook, далі спілкування продовжували у більш захищених месенджерах, як-от WhatsApp.

"Деякі діти були "зарезервовані" ще в утробі матері. Після народження покривалися витрати на пологи, батькам виплачували компенсацію – і дитину забирали", – сказав директор з розслідування загальних кримінальних справ поліції Західної Яви Сураван.

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Натомість якщо дитину вилучали у матері, то спочатку її передавали доглядачам на 2-3 місяці. Потім доправляли до Джакарти, а звідти – до Понтіанаку. Там оформлювали свідоцтва про народження, паспорти й інші документи, необхідні для перетину кордону.

За свідченнями кількох затриманих, учасники схеми продали щонайменше 12 хлопчиків і 13 дівчаток. Ці діти були продані як у межах Індонезії, так і за кордон. Більшість походили з різних районів і міст індонезійської провінції Західна Ява.

Дітей продавали за ціною від 11 мільйонів до 16 мільйонів індонезійських рупій за кожного, що еквівалентно приблизно 673 доларам США. Припускають, що частина батьків наважилася на цей крок через фінансові труднощі. Утім, їх все одно можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Дітей передавали за домовленістю між торговцями та батьками. Випадків викрадення не зафіксовано. За словами представників поліції, ті батьки, які заявили про викрадення дитини, зробили це тому, що їм не виплатили обіцяні гроші.

Тепер індонезійська поліція намагається встановити осіб, які усиновили дітей у Сінгапурі. Вона звернулася до тамтешніх Інтерполу та поліції з проханням про допомогу в затриманні членів угруповання та покупців. З’ясувалося, що більшості немовлятам змінили громадянство.