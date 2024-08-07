В Індонезії знайшли рештки предка найменшого виду давньої людини: його зріст лише 100 см

В Індонезії знайшли рештки представника найменшого з відомих видів давньої людини, зріст якого становив лише 1 метр. Цей родич сучасних людей жив близько 700 тисяч років тому.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Communications, повідомляє The Guardian.

Кістка руки, знайдена на острові Флорес, належала крихітній дорослій людині, яка жила у цій місцевості разом із карликовими слонами, комодськими варанами та гігантськими щурами розміром з кролика. Це було 700 тисяч років тому.

Вчені вважають, що ця давня людина є предком Homo floresiensis (людини флореської), яких прозвали "гобітами" через їхній низький зріст.

Скам'янілість свідчить про те, що вид зазнав раннього і різкого зменшення розмірів тіла через унікальний еволюційний тиск, пов'язаний з перебуванням на острові.

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"Острівна карликовість була добре відома раніше за викопними рештками мегафауни на островах Середземномор'я та Індонезії. Вони була мініатюрними версіями своїх материкових предків.

Якщо мова йде про тварин, ні в кого не виникає проблем з острівною карликовістю, але коли мова йде про гомінінів (підродина приматів родини гомінід (Hominidae), до якої належить сучасна людина – ред.), це якось складніше сприймається", – зазначив палеонтолог і співавтор дослідження Герт ван ден Берг.

З моменту відкриття перших скам'янілостей "гобітів", які датуються 60 тисячами років тому, еволюційне походження мініатюрної людини було предметом суперечок.

Деякі вчені намагалися зрозуміти, були Homo floresiensis унікальним видом чи просто плем'ям сучасних людей, які страждали на вроджену хворобу низькорослості. Інші припускали, що вони були спорідненими з більш примітивним мавпоподібним видом, який від самого початку був маленьким.

Після нового дослідження вчені кажуть, що воно додає ваги теорії про те, що "гобіти" походять від пітекантропів (людини яванської, яка належить до виду людина прямоходяча – Homo erectus) – гомініда, за зростом подібного на сучасних людей, котрий якимось чином опинився на острові Флорес.

Крихітна кістка руки анатомічно схожа на раніше знайдені скелети "гобітів". А нещодавно знайдена пара зубів з того ж місця має схожість із зубами Homo erectus, хоча й набагато меншого розміру.

Дослідники вирахували приблизний зріст давньої людини, якій належала знайдена кістка. Він становить близько 100 сантиметрів. Це на 6 сантиметрів нижче, ніж приблизний зріст скелета, вік якого 60 тисяч років.

"Ця 700-тисячолітня плечова кістка дорослої людини не просто коротша, ніж у первісного Homo floresiensis. Вона є найменшою кісткою плеча, відомою зі скам'янілостей гомінінів у всьому світі.

Цей дуже рідкісний зразок підтверджує нашу гіпотезу про те, що предки Homo floresiensis були надзвичайно малими за розміром тіла. Однак тепер з крихітних пропорцій цієї кістки кінцівки стає очевидним, що ранні предки "гобіта" були ще меншими, ніж ми вважали раніше", – заявив співавтор дослідження Адам Брумм.

Вважається, що острівна карликовість виникла тому, що менший розмір тіла може бути корисним для виживання в умовах періодичної нестачі їжі.

Однак як предки Homo floresiensis потрапили на острів – невідомо. Кам'яні знаряддя праці свідчать про те, що Флорес був заселений вже 1 мільйон років тому.

Нагадаємо, дослідження показало, що Homo sapiens з’явилися в Європі раніше, ніж вважалося раніше.