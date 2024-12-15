Не одягнула хіджаб: в Ірані затримали співачку, яка влаштувала віртуальний концерт

В Ірані арештували співачку Парасту Ахмаді – причиною її затримання стало те, що під час свого концерту на YouTube артистка була без хіджабу.

За словами адвоката Мілада Панахіпура, місце перебування 27-річної жінки невідоме, пише Associated Press.

Під час виступу Парасту Ахмаді була одягнена в довгу чорну сукню без рукавів і коміра.

РЕКЛАМА:

Також її супроводжували чотири музиканти. Двох із них – Сохейла Фагіха Насірі та Ехсана Бейрагдара – також заарештували.

Справу щодо концертного виступу Ахмаді іранські судові органи порушили ще 12 грудня. Затримання артистки відбулося вже за два дні на півночі Ірану – в місті Сарі.

"На жаль, ми не знаємо звинувачень проти пані Ахмаді, хто її заарештував, або місця її ув’язнення, але ми будемо розглядати це питання через судові органи", – заявив адвокат співачки.

Концерт зібрав понад 1,4 мільйона переглядів, перш ніж сторінка артистки на платформі стала недоступна.

"Я – Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це – право, яке я не можу ігнорувати. Я співаю для землі, яку палко люблю", – сказала Ахмаді напередодні публікації свого концерту на YouTube.

Нагадаємо, в Ірані діє ісламський закон шаріату, який зобовʼязує жінок покривати волосся та носити довгий вільний одяг, щоб приховати свою фігуру. Жінкам заборонено з’являтися без хіджабу перед чоловіками, які не є родичами. Порушницям загрожує публічна догана, штраф або арешт.

У вересні 2022 року парламент Ірану ухвалив так званий закон про хіджаб, за порушення якого можна отримати до 10 років увʼязнення. Жінок та дівчат, які не носять хіджаб, переслідує поліція моралі та часто завдає тілесних ушкоджень.

Раніше ми писали про протести, які спалахнули в Ірані через смерть дівчини, затриманої "поліцією моралі" через нібито неправильне носіння хіджабу.