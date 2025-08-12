Била і показувала середній палець: в Ірпені жінка глумилася над портретами загиблих військових

В Ірпені місцева жителька глумилася над портретами загиблих, її особу встановили

Поліцейські Київщини встановили особу жінки, яка глумилась над портретами загиблих військових на Алеї памʼяті Героїв в Ірпені. Вона била знімки захисників кулаком і показувала їм середній палець.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили в місцевому телеграм-каналі відео, на якому жінка б'є кулаком по фотографії одного із захисників. На ролику чутно, як свідки кричать до неї: "Що ти робиш?"

Поліцейські прибули на місце події та розшукали жінку. Порушницею виявилася 45-річна місцева жителька. За словами місцевих, такі дії вона вчиняє не вперше.Наразі поліція не повідомляє мотивів жінки. Обставини події встановлюються.

