"Вторгнення" рослин: в Іспанії тисячі тонн немісцевих водоростей завалюють пляжі

Водорості Rugulopteryx okamurae на пляжі Іспанії у 2022 році

На пляжах Гібралтара та південного узбережжя Іспанії фіксують тисячі тонн водоростей немісцевого виду. Рослини родом з Південно-Східної Азії становлять серйозну загрозу для біорізноманіття регіону.

Місцева влада називає ситуацію "екологічною катастрофою", інформує The Guardian.

Від травня місцева влада іспанського міста Кадіс видалила 1200 тонн водоростей виду Rugulopteryx okamurae з лише одного найбільш популярного пляжу міста. Зокрема за один день звідти вивезли 78 тонн морських рослин.

"Ми абсолютно перевантажені. Це екологічна катастрофа. Щоразу коли вітер західний, ми знаємо, що нас чекає чергове нашестя морських водоростей", – каже відповідальний за пляжі міської ради Хосе Карлос Теруель.

Фахівці кажуть, що водорості мають значний вплив на місцеву економіку, зокрема на туризм. Крім того, вони загрожують рибальству, адже пошкоджують сітки та "висмоктують" кисень із води.

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Однак найбільше занепокоєння викликає вплив рослин на місцеве біорізноманіття. На пляжі міста Кадіс водорості вже витіснили багато місцевих рослин. Нетутешні види прикріплюються до скель та інших поверхонь або плавають водою, знищуючи місцеві морські рослини.

У регіоні немає хижаків, які могли б живитися Rugulopteryx okamurae. При цьому водорості можуть розмножуватися статевим та нестатевим видом, а також здатні поглинати токсини, що робить їхнє знищення практично неможливим.

Як буває з багатьома іншими інвазивними морськими видами, водорості, ймовірно, потрапили у Середземне море через баластні танки (обсяг води, який використовують для стабілізації) суден, які скидають після переходу через Суецький канал.

Трохи більше ніж за десятиліття вид колонізував Гібралтарську протоку, значну частину південного узбережжя Іспанії, Канарські та Азорські острови та продовжив рух на північ – до Країни Басків та Кантабрійського моря.

"Вперше його (вид водоростей – ред.) в Суеті помітив дослідник 10 років тому, але влада завжди реагує надто повільно. На першій фазі такого "вторгнення" його можна контролювати. Це як виявити рак на ранній стадії, перед його поширенням.

Але тепер масштаби унеможливлюють контроль. Під час інших "вторгнень" морських водоростей ми бачили, що все повертається в норму через 10-15 років, але багато вчених кажуть, що досі не бачили таких масштабів", – каже професор біології Кадісського університету (Іспанія) Хуан Хосе Вергара.

Дослідник додав, що водорості, які дістаються берегів, – лише частина від масиву рослин під водою.

Наразі Rugulopteryx okamurae вивозять на звалища. Цього тижня уряд автономної комуни Андалусії запровадив план боротьби з кризою, який включає дослідження, моніторинг, освіту та варіанти перероблення морських водоростей.

Раніше в Південній Австралії понад 200 істот морських видів загинули через токсичне цвітіння водоростей. Від надмірного розповсюдження виду померли кальмари, креветки, глибоководні акули та скати.