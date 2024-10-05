Антарктида стрімко зеленіє: за 35 років кількість рослинності на крижаному материку зросла вдесятеро

За останні кілька десятиліть рослинний покрив в Антарктиді збільшився у понад 10 разів. Значною мірою це пов’язано з поширенням мохів на континенті.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, повідомляє The Guardian.

У ході роботи група науковців проаналізувала архівні супутникові дані космічного апарату програми Landsat. Вони використали для дослідження знімки поверхні Антарктиди у період від 1986 по 2021 роки.

Томас Роланд та ін. Томас Роланд та ін. Томас Роланд та ін. Поширення рослинності на Антарктичному півострові Томас Роланд та ін.

Станом на 1986 рік на материку рослинність займала площу менше одного квадратного кілометра. Натомість до 2021-го зелений покрив досяг майже 12 квадратних кілометрів. Водночас загальна площа Антарктиди становить 500 тисяч квадратних кілометрів.

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"В антарктичному ландшафті все ще майже повністю переважають сніг, лід і скелі, і лише невелика частина колонізована рослинним світом.

Але ця крихітна частка різко зросла, показуючи, що навіть ця величезна та ізольована пустеля зазнає впливу кліматичних змін, спричинених людиною", – говорить один із учасників дослідження, доктор Томас Роланд з Університету Ексетера (Велика Британія).

Вчені встановили, що у 2016 році відбулося прискорене поширення рослинності, переважно мохів, в Антарктиді. Це пов’язують із початком помітного зменшення площі морського льоду навколо крижаного континенту.

Науковці вважають, що цей процес спричинений глобальним потеплінням на континенті, який нагрівається швидше, ніж інша частина планети.

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"Протягом останніх 60 років в Антарктиді спостерігалося значне підвищення температури, причому темпи потепління були найвищими в регіонах Західної Антарктики та Антарктичного півострова і відбувалися набагато швидше, ніж середнє глобальне потепління", – йдеться в дослідженні.

Тепліші відкриті води можуть призводити до більш вологих умов, які сприяють росту рослин, пояснюють дослідники.

Мохи, які становлять переважну кількість зелені в Антарктиді, здатні колонізувати оголені крижані скелі та створювати основу для ґрунтів. У поєднанні з іншими умовами це сприятиме росту інших рослин, зокрема нетутешніх видів.

"Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній, але це зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить формування ґрунту.

Це підвищує ризик прибуття немісцевих та інвазивних видів, які, можливо, переносять екотуристи, вчені чи інші відвідувачі континенту", – пояснив учасник дослідження, доктор Оллі Бартлетт з Університету Хартфордшира (Велика Британія).

За словами Томаса Роланда, майбутні зміни клімату, спричинені викидами вуглекислого газу, можуть викликати "фундаментальні зміни в біології та ландшафті" Антарктиди.

Професор Ендрю Шеферд з Університету Нортумбрії (Велика Британія), який не брав участі в науковій роботі, вважає, що нове дослідження відповідає його попереднім спостереженням.

"Це дуже цікаве дослідження, яке збігається з тим, що я знайшов, коли відвідав затоку Ларсен [в Антарктиді] пару років тому. Ми висадилися на пляжі, який був похований під шельфовим льодовиком Ларсена, поки шельф не обвалився в 1986-88 роках. Ми виявили, що тепер у ньому тече річка, у якій ростуть зелені водорості!

Це місце було приховано від атмосфери тисячі років і було колонізовано рослинами протягом кількох десятиліть після того, як воно звільнилося від льоду — це справді вражає", – сказав він.

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На думку Ендрю Шеферда, збільшення кількості рослинності в Антарктиді – "переломний момент" для регіону, де вже закріпилося життя.

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