Мешканці мали "великий достаток": в Італії під час розкопок знайшли римське село віком понад 1800 років

За підрахунками вчених, колишнє римське поселення мало площу 15 гектарів

В італійській Силиції під час розкопок археологи знайшли залишки римського будинку з мозаїкою, що датується II-IV століттям нашої ери. Споруда була частиною римського села площею 15 гектарів.

Археологи з Геттінгенського університету (Німеччина) понад 20 років досліджували місцевість на Силиції, аби вивчити життя та торгівлю в стародавні римські часи, пише Arkeonews.

У 2023 році команда під керівництвом доктора Йоганнеса Бергеманна провела геофізичне дослідження поверхні ґрунтів неподалік міста Віцціні. Отримані дані показали "аномалії" в геомагнітному полі та допомогли створити детальні зображення надр без попередніх розкопок.

Вимірювання привели дослідницьку групу до залишків будівлі, яку пізніше розкопали. Виявилося, що споруда мала розміри 30 на 13 метрів та розташовувалася неглибоко під поверхнею землі.

Всередині приміщення археологи знайшли майже 100 квадратних метрів мозаїчної підлоги. Частина фресок були знищені через обробку ґрунту, розповів Йоганнес Бергеманн.

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Подальші дослідження показали, що поблизу будинку були також інші приміщення, які використовували між II та VI століттями нашої ери.

За словами науковців, місцеві мали "високий достаток". Про це свідчать особливості споруд – там знайшли колони, побудовані з округленої цегли, покриті штукатуркою та, ймовірно, фарбовані.

Своїм виглядом ці частини приміщень нагадували колони, які були в зруйнованих виверженням вулкану Помпеях.

Йоганнес Бергеманн

Крім того, на цьому місці археологи відкопали залишки фонтанів з мармуру та "розкішну" римську кераміку під назвою Terra Sigillata.

За підрахунками вчених, поселення займало приблизно 15 гектарів – на цій території були великі сільські будівлі та вілли, а також римські сільськогосподарські об’єкти. Вважається, що населений пункт утворився завдяки міжміській торгівлі, яка була поширена в Римській імперії.

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"Ця система поселень, яка була з’єднана з внутрішніми районами міжміськими дорогами, проіснувала лише кілька століть. Будинок, який ми знайшли біля Віцціні, є важливим свідченням цієї епохи", – каже Йоганнес Бергеманн.

Команда археологів представила свої знахідки під час заходу в ратуші міста Віцціні 16 жовтня.

Нагадаємо, у Йорданії науковці виявили секретну гробницю з артефактами – раніше поблизу неї зняли фільм "Індіана Джонс".