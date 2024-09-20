У Болгарії археологи знайшли загадкові кам’яні конструкції та римську колісницю, поховану з конем

У ході розкопок кургану, датованого ІІ-ІІІ століттями, на півночі Болгарії археологи знайшли незвичайні кам’яні конструкції та уламки римської колісниці.

Обидва артефакти виявили у Варненської області, що на північному-сході Болгарії, повідомляє Arkeonews.

За словами керівника робіт, доктора Владіміра Славчева з Регіонального історичного музею у Варні, курганний могильник уже не вперше дивує археологів.

Регіональний історичний музей у Варні Регіональний історичний музей у Варні

Раніше поблизу некрополя науковці вже знаходили курган ранньої бронзової доби. Тому археологи припускали, що цей належатиме до того ж періоду.

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Натомість знахідки натякають на те, що другий курган, на місці якого раніше спалювали трупів, належить до римської епохи, де кремація була поширеним методом поховання.

Зокрема, про це свідчить колісниця, похована разом із конем та керамікою. Раніше римський транспорт був двоколісним, тобто люди мали їздити на ньому стоячи.

Колісниця збереглася в хорошому стані, тому, ймовірно, її вдасться реконструювати.

Крім того, у кургані археологи знайшли залізні та бронзові артефакти. Також на цьому місті виявили кілька монет, якими померлі мали скористатися в загробному житті.

Щонайменше одну з монет викарбували за часів римського імператора Антоніна Пія, який правив у ІІ столітті нашої ери, а інші належали до пізнішого періоду історії – династії Северів.

Результати розкопок свідчать про те, що некрополь був комплексом, який складався з кількох частин.

За словами доктора Владіміра Славчева, найдивнішим у кургані є те, що з південного боку він оточений кам’яними спорудами у формі кола, які побудовані близько одна до одної.

Археологи дослідили кілька з них, але це не допомогло встановити, навіщо їх раніше спорудили. Водночас відсутність жодних артефактів, які могли би допомогти встановити їхнє призначення, не свідчить про грабунки.

Фахівці вважають, що на відміну від іншої частини кургану, шукачі скарбів не пошкодили ці таємничі споруди.

Владімір Славчев зробив кілька запитів до колег з інших наукових установ, щоби дізнатися, чи не знаходили подібних кам’яних споруд деінде. Досі він не отримував даних, які могли би це підтвердити.

Нагадаємо, турецькі археологи знайшли старовинну підводку для очей, яку використовували для макіяжу в арабських, середземноморських та південноазійських країнах. За підрахунками вчених, артефакт створили понад 8 тисяч років тому.