Зірка Давида замість хреста: в Італії на військовому кладовищі виправили помилки 80-річної давності

В Італії на американському військовому кладовищі виправили помилки 80-річної давнини, встановивши на двох могилах військовослужбовців-євреїв надгробки з Зіркою Давида.

Один із військових – технік четвертого класу Бен Сіон Бернстайн, який загинув 3 грудня 1943 року і був помилково похований під латинським хрестом, пише CNN.

Бернстайн служив у елітному підрозділі Першої спеціальної служби США – формуванні, що стало прообразом сучасних Сил спецоперацій США.

Чоловік загинув під час штурму німецького укріплення на горі Монте-ла-Діфенса в Італії та був похований на кладовищі у Неттуно.

Родина понад 80 років не знала подробиць його загибелі й не здогадувалася, що надгробок не відображає його віри. Це виправив історик Шалом Ламм із організації Operation Benjamin.

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Operation Benjamin співпрацює з Американською комісією з військових пам’ятників, щоб ідентифікувати єврейських бійців, похованих під хрестами, та змінювати надгробки на ті, що відповідають вірі полеглих.

"Америка намагалася зробити правильно, але багато солдатів тоді свідомо не вказували свою релігію на жетонах, аби захистити себе в разі полону", – пояснив Ламм.

На церемонії зміни памʼятника був присутній онук генерал-майора Роберта Т. Фредеріка – засновника і командира Першої спеціальної служби, яка провела ту операцію.

Також на цвинтарі виправили помилку на могилі лейтенанта Пола Сінґера – єдиного єврейського штурмана екіпажу B-24, який загинув 16 серпня 1943 року. Латинський хрест на його могилі також замінили на Зірку Давида.

Нащадки Сінґера вперше дізналися, де він похований, завдяки Шалому Ламму.

Нагадаємо, раніше у Києві ветеран оголосив голодування через проблеми з Національним меморіальним військовим кладовищем.