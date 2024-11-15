В Альпах мандрівники знайшли сліди доісторичної екосистеми: вчені кажуть, їм 280 млн років

Мандрівники, які подорожували італійськими Альпами, випадково натрапили на сліди, які, за припущеннями вчених, належали представникам доісторичної екосистеми, зокрема рептиліям та земноводним.

Сліди стали помітними через танення снігу та льоду внаслідок кліматичних змін, пише The Guardian.

За словами вчених, знахідку в гірському масиві Вальтелліна-Ороб'є в Ломбардії датують 280 мільйонами років до Пермського періоду – часу, що безпосередньо передував появі динозаврів. Він закінчився найбільшим масовим вимиранням тварин, спровокованим раптовим підвищенням температури, яке коли-небудь знав світ.

Клаудія Штеффенсен з італійського села Ловеро разом з чоловіком йшли скелястою стежкою недалеко від швейцарського кордону, коли жінка наступила на світло-сірий камінь з "дивними візерунками". Вона придивилася ближче і зрозуміла, що це схоже на сліди від лап.

Зрештою експерти, які аналізували знахідку, дійшли висновку, що сліди, знайдені на висоті 1700 метрів над рівнем моря, належали доісторичній рептилії.

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Фахівці нанесли на карту територію природного парку Valtellina Orobie і під час візитів виявили сотні інших скам'янілих слідів рептилій, земноводних і комах. Вони вважають, що ці сліди належать щонайменше п'яти різним видам тварин.

Також було виявлено скам'янілі фрагменти рослин, насіння і навіть відбитки дощових крапель.

"Знахідка в долині Амбрії також є наслідком зміни клімату. Висота була винятковою – ці реліквії знайшли на дуже високих рівнях і вони добре збереглися. Це територія, схильна до зсувів, тому тут також були відвали гірських порід, які висвітлили ці скам'янілості. Це дуже важливе палеонтологічне відкриття", – сказав Доріано Кодега, президент природного парку Valtellina Orobie.

Деякі з реліквій привезли до Мілану і виставили в музеї природничої історії. За словами експертів, дослідження триватимуть і надалі.

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