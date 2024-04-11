Француженку знайшли мертвою в покинутій італійській церкві: вона шукала будинок з привидами

Смерть жінки може бути пов’язана з полюванням на привидів, яке зараз популярне у Франції

На півночі Італії в покинутій церкві знайшли закривавлене тіло 22-річної громадянки Франції. Перед від’їздом з дому вона розповіла рідним, що вирушить на пошуки будинку з привидами.

Поліція місті Ла-Саль вважає, що жертва могла намагатися пройти челендж з TikTok: у соцмережах Франції триває змагання з полювання на привидів, пише CNN.

За іншими версіями, це могло бути "вбивство за згодою", жертвоприношення, або спроба здійснити розіграш у соціальних мережах.

Востаннє француженку бачили разом із її другом – вони були одягнені як вампіри. Свідок стверджує, що молода жінка була бліда, виснажена й схожа на "ходячого трупа". У чоловіка було темне волосся та оливкова шкіра. Поліція досі розшукує його.

За словами судово-медичного експерта Роберто Тесті, жінка була поранена туристичним ножем і буквально стікла кров'ю. Їй також двічі вистрілили в шию та один раз – у живіт. Однак, як стверджують у поліції, це було вже після її смерті. Слідів боротьби не було.

Поліція каже, що біля тіла француженки знайшли пакунок рожевого зефіру та деякі продукти, куплені в місцевому магазині. Вона була одягнена в довге темне пальто, бежеві легінси та світшот.

За словами поліції, коли мертву жінку виявив місцевий житель, біля неї не було ні документів, ні мобільного телефону.

У цьому районі є ще два випадки зникнення людей безвісти. Правоохоронці вважають, що вони можуть бути пов’язані.

Нагадаємо, у США викинута жувальна гумка допомогла розкрити вбивство, вчинене в 1980 році.