В Ізраїлі трирічна дівчинка під час прогулянки знайшла стародавню печатку віком 3800 років

Під час сімейної прогулянки поблизу руїн стародавнього міста в Ізраїлі трирічна дівчинка випадково знайшла стародавню печатку. Науковці вважають, що артефакт створили в часи Стародавнього Єгипту – близько 3800 років тому.

Про це повідомили в Управлінні старожитностей Ізраїлю.

Родина трирічної Зів Ніцан розповіла, що того дня воназ рідними прогулювалася однією зі стежок поблизу археологічної пам'ятки – руїн міста Тель-Азеку.

Фото: Управління старожитностей Ізраїлю Фото: Управління старожитностей Ізраїлю Фото: Управління старожитностей Ізраїлю Фото: Управління старожитностей Ізраїлю

"Ми йшли стежкою, а потім Зів нахилилася і з усіх каменів навколо підібрала саме цей. Коли вона потерла його, прибравши пісок, ми побачили – він особливий", – розповіла старша сестра дівчинки Омер.

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Зрештою "камінь" передали фахівцям Управління старожитностей. Науковці встановили, що артефакт – печатка часів Стародавнього Єгипту, яку створили близько 3800 років тому.

Трирічну відкривачку історичних знахідок нагородили сертифікатом подяки за добросовісне громадянство.

"Зів та її родина заслуговують похвали за те, що передали знахідку фахівцям. Завдяки їй тепер кожен зможе побачити та насолодитися стародавнім артефактом", – сказав директор Ізраїльського управління старожитностей Елі Ескусідо.

Експертка зі стародавніх амулетів та печаток, докторка Дафна Бен-Тор пояснила, що знахідка Зів – ханаанський скарабей, який створили в середньому бронзовому віці. У Стародавньому Єгипті цього жука вважали священним. У той час люди вірили, що скарабей є символом нового життя, адже він висаджує яйця в кулі з гною, народжуючи нове життя.

"У цей період скарабеїв використовували як печатки та амулети. Їх знаходили в могилах, громадських будівлях і приватних будинках. Іноді вони є символами, які відображають релігійні переконання чи статус", – пояснила науковиця.

Назва скарабея в єгипетській мові походить від слів "виникнути" або "бути створеним". Усе через те, що стародавні єгиптяни вважали цього жука символом втілення Бога-Творця.

Печатку трирічка знайшла не у випадковому місці, а поблизу руїн стародавнього міста, в яких науковці раніше знаходили артефакти різних культур. Колишнє поселення Тель-Азеку вважають ключовою частиною біблійної історії битви між Давидом та Голіафом.

"Ми ведемо тут розкопки майже 15 років, і результати показують, що в епоху середньої та пізньої бронзи тут процвітало одне з найважливіших міст Юдейської низовини", – зауважив керівник археологічних розкопок Тель-Авівського університету Одед Ліпшіц.

Скарабея, якого знайшла дівчинка, представлять громадськості на спеціальній виставці разом з іншими артефактами єгипетської та ханаанської епох.

"Печатка, яку знайшла маленька Сів, демонструє зв'язок із величною історією стародавніх цивілізацій, які проживали на цих землях тисячі років тому. Скарабей також нагадує нам про те, що навіть діти можуть бути частиною відкриття історії", – вважає вчений Одед Ліпшіц.

Нагадаємо, в червні 2024 року фермер із Норвегії знайшов рідкісну зброю вікінгів під час оброки занедбаної ділянки землі – вік меча понад тисячу років.