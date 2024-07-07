"Правосуддя мертве": у Камбоджі 10 екоактивістів засудили за "змову проти держави"

П'ятьох засуджених заарештували під час протесту відразу після оголошення вироку

Десятьох екоактивістів камбоджийської організації Mother Nature (з англійської – "Матінка природа") звинуватили у змові проти влади та образі короля. Вони отримали від шести до восьми років позбавлення волі.

Згідно з рішенням суду, активісти нібито займалися заохоченням до соціальних заворушень, повідомляє CNN. Також, як пише Reuters, звинувачення стосуються образи короля Камбоджі під внутрішньої зустрічі групи в Zoom.

П’ятьох засуджених затримали під час мирної акції, на якій вони тримали в руках написи: "Правосуддя мертве".

Вирок підтвердив відірваність жорстокого та негуманного режиму від реальності, вважає засновник групи Алехандро Гонсалес-Девідсон, якого після депортації з країни засудили заочно за образу монарха.

"Зараз Камбоджа – це лісозаготівля, браконьєрство, видобуток корисних копалин, перетворення озер на землю та знищення річок, а також експорт величезної кількості піску.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційні особи використовують навколишнє середовище для отримання прибутку, і наша група робила все можливе, щоб зупинити ці неетичні проекти та захистити природу", – розповів про діяльність організації її очільник.

TANG CHHIN SOTHY/Contributor/Getty Images TANG CHHIN SOTHY/Contributor/Getty Images TANG CHHIN SOTHY/Contributor/Getty Images

За словами Гонсалеса-Девідсона, трьох учасників місцеві правоохоронці заарештували після того, як у 2021 році вони зафіксували скиди забруднень у тамтешню річку Тонлесап.

Лідер опозиції у вигнанні Му Сочуа вважає, що Mother Nature Cambodia намагалася висвітлити екологічні проблеми, які загрожували довкіллю Камбоджі.

"Вироки демонструють, що держава використовує камбоджійські суди як зброю для того, аби зупинити будь-які публічні дискусії", – прокоментував події він.

Свою позицію щодо вироків активістам опублікувала організація Fridays for Future, яку заснувала Грета Тунберг.

"Участь у політичних протестах – фундаментальне право людини. Тому нас глибоко засмучує і обурює арешт десятьох наших друзів-активістів з Mother Nature Cambodia", – заявили там і закликали владу Камбоджі звільнити політв’язнів.

Звинувачення та арешти також засудила міжнародній правозахисна організація Humam Right Watch.

"Владі Камбоджі варто дослухатися до кліматичних активістів замість того, щоб ув’язнювати їх.

Звинувачення мають бути скасованими, а ув’язнені негайно звільнені", – йдеться в повідомленні правозахисників.

Місія Європейського союзу в Камбоджі теж висловила занепокоєння ситуацією.

Читайте також : Індія переслідує лавреатку Букера за антиколоніальний виступ 14-річної давності

"Ми закликаємо до відстоювання демократичних стандартів та поваги до прав людини, зокрема й права на мирний протест", – додали там.

Представник уряду Пе Бона у коментарі Reuters сказав, що влада Камбоджі займається покаранням не критиків, а порушників закону.

"Я закликаю групи громадянського суспільства розрізняти критику та злочини. Це – дві різні речі", – зазначив він.

Активісти організації тривалий час проводять кампанію проти руйнування довкілля в Камбоджі, зокрема протестуючи проти вирубки лісів, незаконного видобутку піску та корупції в проєктах розвитку.

Раніше Human Rights Watch заявляла, що нинішній очільник держави – Хун Мане, як і його батько, що до того десятиліттями обіймав посаду, має намір придушувати критику влади.

За часів його передника, Хун Сена, опозицію майже розігнали, незалежні ЗМІ закрили, а десятки активістів ув’язнили.

Нагадаємо, активістку Хуан Сюецінь, яка висвітлювала рух #MeToo та продемократичні протести в Китаї, засудили до п’яти років ув’язнення за "підривну діяльність проти держави".