В ОАЕ археологи знайшли глечик, наповнений срібними монетами: їхній вік – понад дві тисячі років

Науковці кажуть, що знахідка може бути найбільшою зі схожих у регіоні

Науковці встановили вік дев’ятикілограмового глечика, заповненого срібними монетами, який у 2021 році виявили в оточеному пустелею містечку Млейсі, що в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Археологи вважають, що знахідка належить до доісламського періоду і датується III століттям до нашої ери, повідомили в Археологічному управлінні емірату Шарджа.

Знайшовши важкий глиняний глечик, науковці припустили, що в ньому можуть бути рідкісні знахідки. При подальшому дослідженні в лабораторії вчені знайшли всередині численні срібні монети – давньогрецькі тетрадрахми.

Загалом у глечику було 409 монет, кожна з яких важила від 16 до 17 грамів і була виготовлена зі срібла. Серед них більшість становили односторонні вироби, а ще 22 монети мали двосторонню форму.

Науковці з’ясували, що знайдені гроші карбувалися та були в обігу в Млейсі приблизно з III століття до нашої ери. На перших випусках зображали героїв давньогрецьких міфів – голову Геракла та Зевса. Також на монетах грецькою гравіювали слово "Олександр", яке з часом замінили на "Авель" арамейською.

За словами вчених, серед колекції були дизайни монет, які раніше вже знаходили в регіоні Перської затоки. Також серед знахідок були унікальні артефакти. Археологи кажуть, що глечик та 407 монет у ньому – найбільша подібна знахідка в регіоні.

Раніше 309 монет того ж періоду данські науковці виявили на території Королівства Бахрейн у 1970 році.

У доісламський період місто Млейха вважали одним із найбільш важливих на Аравійському півострові, зокрема через його розташування. На початку III століття до нашої ери воно стало головним торговим центром на шляху між північною та південною частинами півострова.

Серед багатьох артефактів, знайдених у місті, був надгробок, який підтвердив, що населений пункт входив до Оманського королівства. Науковці вважають, що Млейха навіть була його столицею.

Також у місті виявили унікальну знахідку – єдиний відомий амфорний глечик із чорною глазур’ю, який датується кінцем III століття до нашої ери.

