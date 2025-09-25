В Одесі чоловік побив до смерті співмешканку та пішов з дому: йому загрожує 10 років тюрми

В Одесі 61-річний чоловік жорстоко побив свою співмешканку та залишив її саму у квартирі. Від отриманих травм жінка померла.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, трагедія сталася минулого тижня в одній із квартир міста, де мешкало цивільне подружжя. Між чоловіком і потерпілою виникла сварка.

"Чоловік звинуватив жінку в недбалому ставленні до ведення домогосподарства. У розпал конфлікту він побив її кулаками й палкою, після чого залишив у безпорадному стані та пішов із дому", – розповіли у поліції.

Сусіди забили на сполох, коли кілька днів не бачили 65-річної жінки. Вони повідомили про це її родичам. Рідні, знайшовши тіло жінки, викликали поліцію.

Ймовірно, смерть потерпілої настала внаслідок закритих множинних переломів ребер і шоку. Остаточну причину смерті встановлюватиме судово-медична експертиза.

Правоохоронці розшукали чоловіка – він переховувався в підвалі однієї з багатоповерхівок в іншому районі Одеси. У скоєному він зізнався. Також поліцейські вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази.

Слідчі повідомили фігуранту злочину про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілої (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – ув’язнення терміном до десяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Раніше у Києві засудили чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку.