В Одесі на честь загиблих захисників перейменували дві вулиці

В Одесі дві вулиці перейменували на честь загиблих військових, які були жителями міста. Також у місті з’явився парк імені Лесі Українки.

Як стало відомо з трансляції сесії Одеської міськради, за відповідне рішення проголосували 44 депутати, троє обранців утрималися.

Вулицю Чапаєва перейменували на честь захисника України, учасника АТО, бійця "Азову" В’ячеслава Кирилова, який загинув у боях під Маріуполем 15 лютого 2015 року.

А ось вулиця Середня носитиме ім'я Героя України Олександра Свіща, який брав участь у боях під Києвом, Запоріжжям, Херсоном і на Донецькому напрямку. Воїн загинув 12 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля Бахмута.

Крім того, парк на розі Фонтанської дороги і проспекту Лесі Українки тепер буде названий на честь великої української письменниці Лесі Українки, яка тричі відвідувала Одесу та описала свої спогади про ці поїздки у збірці "Подорож до моря".

