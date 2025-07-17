В Одесі викрили "реабілітаційний центр", де незаконно утримували людей із залежностями

При обшуку правоохоронці звільнили людей, яких утримували в закладі

В Одесі правоохоронці припинили діяльність незаконного реабілітаційного центру, де за кошти родичів обіцяли лікувати людей з алкогольною або наркотичною залежностями.

Натомість працівники закладу залякували хворих, позбавляли медичної допомоги та примушували писати релігійні тексти, повідомили в обласній прокуратурі та місцевому управлінні Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що п’ять людей під виглядом громадської організації організували в приватному секторі Одеси незаконний реабілітаційний центр. Заклад працював без належних дозволів і медичного персоналу.

Зловмисники підшукували пацієнтів на вулиці або "за рекомендаціями", кажуть у поліції. Родичі людей із залежностями погоджувалися платити "значні кошти" за нібито лікування.

"Будівлю обладнали камерами спостереження, а на кожному поверсі діяли чергування так званих "адміністраторів".

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Віконні ручки демонтували, що унеможливлювало вільне залишення приміщення навіть у разі надзвичайної ситуації. Осіб примусово утримували, позбавляли мобільного зв’язку та ізолювали від зовнішнього світу і контактів з родичами", – повідомили в прокуратурі.

Фото: Одеська обласна прокуратура/ГУНП Одеської області Фото: Одеська обласна прокуратура/ГУНП Одеської області Фото: Одеська обласна прокуратура/ГУНП Одеської області

"Курс реабілітації" пацієнтів полягав у їхньому тотальному контролі, залякуванні, примусовій праці, обмеженні сну, обливанні холодною водою, написанні релігійних текстів, а також покараннях за порушення внутрішніх правил, зокрема у формі колективної відповідальності.

Люди, яких утримували в закладі, розповіли, що мали можливість поспілкуватися з рідними телефоном лише один раз на тиждень і на гучному зв’язку. Деякі з них зізналися, що хотіли б покинути "реабілітаційний центр".

Правоохоронці зафіксували десятки випадків такого поводження з людьми із залежностями, серед яких було четверо неповнолітніх. Деяких із них утримували в закладі понад шість місяців. Усіх пацієнтів звільнили під час проведення обшуків.

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Поліціянти з’ясували, що організатором "реабілітаційного центру" був мешканець Харкова. Йому та ще чотирьом учасникам злочинного угрупування повідомили про підозру за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі, викрадення людини.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про неналежні умови проживання в центру для внутрішньопереміщених осіб у Миколаєві. У закладі зокрема відсутні шторки у спільному душі, немає аптечок, а двері евакуаційних пожежних виходів зачинені.