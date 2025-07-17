В Одесі викрили "реабілітаційний центр", де незаконно утримували людей із залежностями
В Одесі правоохоронці припинили діяльність незаконного реабілітаційного центру, де за кошти родичів обіцяли лікувати людей з алкогольною або наркотичною залежностями.
Натомість працівники закладу залякували хворих, позбавляли медичної допомоги та примушували писати релігійні тексти, повідомили в обласній прокуратурі та місцевому управлінні Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що п’ять людей під виглядом громадської організації організували в приватному секторі Одеси незаконний реабілітаційний центр. Заклад працював без належних дозволів і медичного персоналу.
Зловмисники підшукували пацієнтів на вулиці або "за рекомендаціями", кажуть у поліції. Родичі людей із залежностями погоджувалися платити "значні кошти" за нібито лікування.
"Будівлю обладнали камерами спостереження, а на кожному поверсі діяли чергування так званих "адміністраторів".
Віконні ручки демонтували, що унеможливлювало вільне залишення приміщення навіть у разі надзвичайної ситуації. Осіб примусово утримували, позбавляли мобільного зв’язку та ізолювали від зовнішнього світу і контактів з родичами", – повідомили в прокуратурі.
"Курс реабілітації" пацієнтів полягав у їхньому тотальному контролі, залякуванні, примусовій праці, обмеженні сну, обливанні холодною водою, написанні релігійних текстів, а також покараннях за порушення внутрішніх правил, зокрема у формі колективної відповідальності.
Люди, яких утримували в закладі, розповіли, що мали можливість поспілкуватися з рідними телефоном лише один раз на тиждень і на гучному зв’язку. Деякі з них зізналися, що хотіли б покинути "реабілітаційний центр".
Правоохоронці зафіксували десятки випадків такого поводження з людьми із залежностями, серед яких було четверо неповнолітніх. Деяких із них утримували в закладі понад шість місяців. Усіх пацієнтів звільнили під час проведення обшуків.
Поліціянти з’ясували, що організатором "реабілітаційного центру" був мешканець Харкова. Йому та ще чотирьом учасникам злочинного угрупування повідомили про підозру за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі, викрадення людини.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Нещодавно Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про неналежні умови проживання в центру для внутрішньопереміщених осіб у Миколаєві. У закладі зокрема відсутні шторки у спільному душі, немає аптечок, а двері евакуаційних пожежних виходів зачинені.